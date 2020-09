Los procesos electorales deberían ser el escenario donde quienes aspiran a ocupar cargos de representación popular muestren lo mejor de sí.



Sus ideas, propuestas, la preparación académica que debería ser requisito fundamental; su estilo de vida, honestidad, trayectoria, experiencia administrativa, y quizá lo más importante, su lado humano, altruista, la vocación de servicio, esa pasión por ayudar, por servir a los demás.



Siendo así, como comúnmente se dice en los partidos políticos, veríamos competir a los mejores hombres y mujeres, a la gente más capaz, y ello indudablemente no sólo elevaría el nivel de la contienda, sino que nos llevaría a tener representantes más comprometidos, con mejores resultados para la población.



Lamentablemente la realidad es otra. Vemos cómo los personajes de siempre, los que ya han ocupado cargos públicos donde se han enriquecido, han saqueado, beneficiando sólo a su familia y allegados, van por más, aún sabiendo que se les dio la oportunidad y fallaron, con la cínica promesa de que "ahora sí" van a cumplir. ¿Usted les cree?



El 2021 nos presenta una nueva oportunidad de decir ¡ya basta! a esos personajes, a esa gente impreparada que se aferra a los cargos públicos con el único fin de seguir enriqueciéndose, de seguirse robando el dinero que es del pueblo, y que cuando se dignan a dar algo son sólo migajas, pero no de su bolsillo, sino de ese mismo dinero que es público.



Eso ya no lo debemos permitir. Demos paso a la gente que verdaderamente quiere el desarrollo y el progreso, a quienes están preparados para sacar adelante a la sociedad generando empleo, mejorando la infraestructura urbana, dotando mejores servicios públicos,y eso se logra solamente administrando los recursos con honestidad, y como bien lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no mintiendo, no robando y no traicionando al pueblo.



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!