Si les preguntaran qué tienen en común Acapulco y cualquier municipio de la Montaña Alta de Guerrero, ¿qué contestarían?



Yo les diría que además de la nobleza de su gente, no tienen en común nada.



Porque en Acapulco, ubicado en un lugar privilegiado dentro de la geografía estatal, los ciudadanos prácticamente lo tienen todo, mientras que allá, en muchos casos, así literalmente, no tienen nada.



Nadie puede negar que nuestro principal destino turístico es un nicho de oportunidades, y no solamente por los atractivos naturales que ya de por sí le dan una ventaja enorme.



El clima maravilloso, el mar, las playas, nuestras lagunas y la infraestructura que se ha venido construyendo a lo largo de los años sigue siendo el imán que en cada temporada vacacional o los fines de semana atrae a miles de visitantes que de una u otra manera nos dejan derrama económica.



Aquí es donde surge la pregunta: ¿Por qué Acapulco no avanza, por qué no progresa? Y la respuesta no la vamos a buscar tan lejos, todo mundo lo sabemos: Por los malos gobiernos.



Es entonces que los ciudadanos debemos analizar si tenemos que seguir confiándole la adminitración de los recursos públicos a los mismos de siempre, o vamos a permitir que nos sigan representando los que en cada elección prometen y prometen, pero que al llegar al cargo se les olvida, no cumplen, se hacen los desentendidos.



Yo creo que ya es tiempo de poner un hasta aquí, hay que fijarnos por quien vamos a votar este 2021.



Si Acapulco lo tiene todo, es hora de saber aprovechar todo el potencial que tenemos, hasta lograr que nuestro destino turístico vuelva a brillar como en sus mejores tiempos.



¿Ustedes creen que lo podamos lograr?



Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!