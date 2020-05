Japón analiza aprobar Remdesivir para tratar coronavirus esta misma semana

El fármaco antiviral Remdesivir de Gilead Sciences Inc podría recibir aprobación en Japón para el tratamiento de pacientes con Covid-19 en el país este próximo jueves, cuando se reúna un panel de expertos médicos de gobierno, dijo el ministro de Salud, Katsunobu Kato.



El Remdesivir ya obtuvo una autorización para su uso en emergencias la semana pasada por parte de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y el lunes Gilead presentó el medicamento para su aprobación por vía rápida en Japón.



Kato dijo este martes a una cadena de televisión local que si las discusiones del panel del Ministerio derivan en consentimiento, aprobará el uso del fármaco de inmediato.



’Una vez importado, nos gustaría poder emplearlo en los pacientes que están sufriendo los síntomas más graves lo más pronto posible’, dijo el ministro.



El primer ministro Shinzo Abe extendió ayer lunes el estado de emergencia nacional hasta el 31 de mayo, indicando que las nuevas infecciones de coronavirus no habían disminuido lo suficiente como para justificar el fin de las medidas restrictivas.



Aunque Japón no ha sufrido brotes tan graves en comparación a otros países en el mundo, hay más de 16,000 casos registrados, incluyendo 712 contagiados a bordo de un crucero que fue puesto bajo cuarentena en Yokohama, y 579 muertos, de acuerdo con la emisora pública NHK.