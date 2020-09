Japón ha decidido convivir con el nuevo coronavirus

www.guerrerohabla.com

Japón anunció el ’nuevo modelo de vida’ llamando a la gente a estar preparada para seguir este modelo durante un período prolongado de tiempo y aprender a vivir y trabajar con el virus que acecha a la vuelta de la esquina.

Al observar de cerca estos nuevos modelos de vida, se puede ver que el gobierno japonés estableció este conjunto muy práctico de procedimientos operativos estándar utilizando principios de racionalidad, ciencia y evaluación de riesgos.

Tal vez esté relacionado con el entendimiento japonés de que las cosas ’malas’ no pueden abandonarse para siempre. Utilizando modelos de evaluación de riesgos en principio, los seres humanos pueden seguir viviendo bien.

Léelos uno por uno.

Hay tres puntos básicos:

1. Mantenga una distancia entre las personas.

2. Use una máscara.

3. Lávese las manos con frecuencia.

Requisitos específicos

1. Las personas mantienen una distancia de 2 metros.

2. Juega tanto como puedas al aire libre

3. Trate de evitar estar cara a cara cuando habla con otras personas.

4. Vete a casa y lávate la cara y la ropa inmediatamente.

5. Lávese tan pronto como toque la mano de alguien

6. Pruebe las compras en línea y la liquidación electrónica

7. Ir de compras al supermercado es mejor para 1 persona, para elegir el momento en que hay menos personas

8. Trate de no tocar las muestras de productos básicos.

9. No hables en el transporte público

10. Ve al trabajo en bicicleta o a pie

11. Es mejor utilizar tarjetas de presentación electrónicas.

12. Intente utilizar la videoconferencia cuando se reúna

13. Para controlar el número de personas en las reuniones, use máscaras y abra las ventanas para ventilar.

14. Trabajar desde casa o viajar diariamente fuera del horario pico

15. No vaya a países o lugares donde el virus es endémico

16. Trate de no regresar a casa para visitar a familiares y viajar, y controle los viajes de negocios.

17. Cuando tenga síntomas, recuerde adónde fue y a quién conoció.

18. Coma con otras personas, no cara a cara, preferiblemente uno al lado del otro.

19. No use tazones y ollas grandes para compartir alimentos, implemente un sistema de porciones individuales divididas

20. Charle menos en la comida, coma más verduras

21. Trate de que no haya demasiadas personas reunidas para comer juntas.

22. Evite los ’espacios cerrados, la multitud densa, el contacto íntimo’

23. Autocomprobar la temperatura corporal todas las mañanas para fortalecer la gestión de la salud.

24. Cubra la tapa cuando descargue el inodoro.

25. No te quedes mucho tiempo en un espacio estrecho

26. Al caminar y correr, el número de personas debe ser pequeño, cuando se encuentran, escalonan la distancia.

Shigeru Omi, presidente de la Organización de Atención Médica Comunitaria de Japón, dijo que se necesita al menos un año y medio para que la vacuna se desarrolle por completo y se ponga oficialmente en uso.

Dado que el enemigo no puede ser eliminado por completo, es necesario aprender a convivir con el virus.

Solo siguiendo las nuevas reglas de vida podremos vivir en paz con el virus corona durante mucho tiempo.

De hecho, la mayoría de los métodos anteriores se han implementado en China.

Todos entienden que se trata de una guerra a largo plazo, pero cada elemento no se enumera en detalle.

Los japoneses son culturalmente una nación muy disciplinada y hacen cosas y siguen escrupulosamente las instrucciones.