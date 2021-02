Jasmany Hernández comparte planes para la compañía de danza del Edoméx

Anuncia ciclo de entrevistas con figuras importantes nacionales e internacionales.

• Establecen colaboraciones artísticas con importantes coreógrafos.



Toluca, Estado de México, 14 de febrero de 2021. La Compañía de Danza del Estado de México se ha mantenido activa durante esta prolongada contingencia sanitaria global y, para este año, tiene planeadas importantes actividades virtuales y, cuando sea el tiempo idóneo, presenciales.



Para conocer a detalle sus proyectos, su Director Artístico, Jasmany Hernández, declaró hacer una excelente mancuerna con la maestra Yasmín Barragán, coreógrafa residente, que ha convertido a esta compañía en una digna representación de la cultura mexiquense.



’Iniciamos este 2021 con un plan de actividades que está estructurado para proteger y proveer a nuestro equipo y a nuestros jóvenes y talentosos bailarines, de un entrenamiento que los vaya preparando para cuando podamos regresar a nuestras instalaciones’, refirió Jassmany.



Reto importante ha sido el que esta contingencia ha traído para las y los integrantes de la Compañía y a decir de su director, ’un bailarín es un ser humano que no puede estar quieto y que necesita del movimiento, del entrenamiento y por supuesto de hacer danza, como todos los artistas somos seres sensibles’.



Sin dejar la activación física, los bailarines han estado resguardados en sus casas donde han tenido actividades diarias con clases de técnicas de ballet y algunas complementarias, enfocadas al acondicionamiento físico como pilates y yoga, para ayudar al control del cuerpo.



’Tenemos la oportunidad de llevar contenidos a través de Cultura y Deporte en un Click 3.0, donde tenemos dos espacios al mes, los sábados, a las 17:00 horas. Presentamos espectáculos de ballet con obras que forman parte de nuestro repertorio y algunas otras con las que estamos realizando reposiciones, con una mirada enfocada al disfrute, goce y aprendizaje de nuestra audiencia’, compartió.



Adelantó que tendrán un ciclo de entrevistas que se llama ’Mi vida es la danza’, con algunos maestros, figuras importantes dedicadas a este arte, no sólo mexiquenses sino también nacionales e internacionales.



’De igual forma en estas entrevistas estarán otros actores que si bien no son bailarines, siempre han estado acompañándonos en este hermoso camino que es hacer danza, hablamos de diseñadores de vestuario, fotógrafos especializados en danza, gente que trabaja tras bambalinas, para lograr el disfrute del público’, enfatizó el bailarín.



Destacó también las colaboraciones artísticas con importantes coreógrafos nacionales, que cuentan con trayectoria internacional, como el maestro Jaime Camarena, ’quien se integra al staff de la compañía, y nos estará acompañando en el primer cuatrimestre, tiempo en el que generaremos proyectos artísticos para ampliar el diapasón del lenguaje del movimiento.



’A cargo de Yasmín Barragán, estaremos creando nuevas obras en las que mostraremos las dos visiones de la compañía, ya que desde el inicio se planteó que no fuera únicamente de corte clásico sino de diferentes estilos’, recordó.



Finalmente, Jasmany Hernández compartió que los espacios donde podrán participar en este año son el Festival Internacional ’Danzatlán’, la FILEM y el Festival de las Almas, además de las actividades compartidas con la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM).



Las actividades de esta agrupación pueden seguirse a través de las redes sociales de la Secretaría y de la Compañía de Danza, por Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex y @DanzaEdomex, respectivamente.