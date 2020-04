Javier Alatorre reconoce a AMLO por la ‘defensa permanente de la democracia y libertad’

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 18 abril, 2020.-El conductor de Hechos, Javier Alatorre reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su ’defensa permanente de la democracia y la libertad’.



A través de Twitter, el periodista señaló:



Reconozco al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México.



El conductor de Hechos aseveró que ’llevamos muchos días difíciles’ por la pandemia de COVID-19.



y agregó:



Este viernes, en su noticiero de Televisión Azteca, Javier Alatorre hizo un llamado público a no hacer caso a las recomendaciones que realiza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, responsable de atender la pandemia por COVID-19 en México.

Hoy fue un día difícil. Llevamos muchos días difíciles. Pienso en las millones de familias que hemos vivido juntos esta emergencia. Busco cómo escuchar nuestras historias, nuestros miedos y nuestras ideas para salir adelante.

La emergencia pasará y entonces volveremos a soñar y construir. Nos mueve la fe y el amor por un país fuerte y generoso. Nos mueve la certeza de que el futuro será mejor, y ahí estaremos todos para celebrarlo.

Este sábado, la Secretaría de Gobernación emitió un apercibimiento para que Televisión Azteca manifiesta públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias que se encuentran en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.