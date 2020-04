Javier Alatorre responde que se refería a datos inconsistentes no a medidas sanitarias

CDMX.- Javier Alatorre, conductor de TV Azteca, que pidió hacer caso omiso a las declaraciones que da cada noche el Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell sobre el coronavirus, ahora señala que jamás se refirió a no hacer caso a las medidas sanitarias, más bien a los datos imprecisos.



"Nos referíamos a los datos, a las cifras, a las inconsistencias y no a las medidas sanitarias, en ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del consejo de salubridad general respecto a la política de aislamiento general impuesta por este órgano", aseguró este lunes en su noticiero Hechos que se transmite por TV Azteca.



"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", señaló en su noticiero el viernes pasado.