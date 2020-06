Javier Lozano, con posibles nexos con el Cartel de Sinaloa

Javier Lozano Alarcón quien fungió como secretario del trabajo de Felipe Calderón (Fecal) es investigado para determinar si mantiene o no una relación con el Cartel de Sinaloa, según investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga.

El vínculo entre el panista difusor de Fake News y mensajes de odio en redes, y el grupo delincuencial, sería uno de sus guardaespaldas, quien se habría reunido con altos mandos de la organización delictiva.

Lizárraga obtuvo esta información a través de una entrevista hecha a un capitán de infantería del Ejército, mismo que afirmó haber visto a Carlos Antonio Alemán Pérez, elemento de seguridad del panista, con Manuel Alejandro Aponte, alias "El Bravo".

Este individuo es identificado como jefe de seguridad del cartel liderado por Joaquín «El Chapo» Guzmán .



Alemán Pérez fue visto en varias ocasiones acompañado de Aponte,en el Campo Militar número 1, ubicado en la Ciudad de México.



La investigación refiere que el oficial murió durante un enfrentamiento en 2010, luego de intentar vincular a otro militar con el cartel.



Se cree que Alemán fungía como reclutador para dicha organización dentro de las filas del Ejército.

Esta información se suma a las versiones que señalan a Lozano como quien lavaba dinero par la organización.



Sin olvidar, que el cercano a Felipe Calderón también participó en la detención de Zhenli Ye Gon.

De acuerdo con el empresario chino los 205 millones de dolares incautados provenían de la campaña presidencial del ex panista.

Ye gon accedió a que el dinero fuera resguardado luego de que Lozano lo amenazó de muerte.



Por otra parte, Vicente Zambada afirmó que todo el dinero que fue incautado a Ye Gon en su mansión de Lomas de Chapultepec en realidad pertenecía a los hijos de la ex primera dama Martha Sahagún, los hermanos Bribiesca.



Los integrantes de la «familia presidencial» valiéndose de su posición, controlaban las aduanas para vender la pseudoefedrina al Cártel de Sinaloa para la fabricación de metanfetaminas.