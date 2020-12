Javier Saldaña transformó a la UAGro en una universidad reconocida en el país

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán presentó su Cuarto Informe de Labores donde el trabajo en unidad, la visión y liderazgo puesto desde el 2013, le dieron una nueva imagen a la UAGro, transformándola en el máximo referente académico del estado y en una institución reconocida en el país por su calidad académica, transparencia y acciones humanitarias con los guerrerenses.



Debido a la pandemia, la Sesión Solemne del Consejo Universitario se realizó de manera virtual y por cuestiones de salud, el Secretario General, José Alfredo Romero Olea representó a Javier Saldaña Almazán quien sigue recuperándose de la infección por Covid-19.

En su mensaje, Romero Olea catalogó a Javier Saldaña Almazán como uno de los mejores rectores que ha tenido la UAGro por los avances académicos, de investigación, culturales y justicia laboral que su administración ha brindado en los últimos años.

El secretario general dijo que los resultados en este último periodo son producto del trabajo de unidad, ’de los esfuerzos de todos los directores, trabajadores, estudiantes que han puesto para enaltecer a nuestra institución y ponerla en el lugar que la corresponde, ya no estamos en los últimos lugares’, dijo.



En la transmisión virtual, el gobernador, Héctor Astudillo Flores deseó pronta recuperación a Saldaña Almazán y reconoció a la UAGro por las acciones que ha realizado para enfrentar la pandemia del Covid-19 como la elaboración de gel antibacterial y la apertura del Laboratorio para aplicar pruebas.



También se sumó a la felicitación el Secretario General del ANUIES, Jaime Valls Esponda quien destacó que la UAGro ha mejorado sus indicadores de calidad, su infraestructura, investigación y contribuido al crecimiento económico: ’lo que han hecho en la pandemia ha sido digno de destacar, mi reconocimiento a Javier Saldaña por ser un gran líder’.



Por otra parte, el Director General de COPAES, Alejandro Miranda Ayala aseguró que con Javier Saldaña, en pocos años la UAGro ha pasado a ser un miembro distinguido de las universidades en el país, ’ya no es la universidad con grandes carencias, la UAGro hoy es ejemplo nacional por su responsabilidad social’.



En el recuento de las acciones, la UAGro contaba en 2013 con 59 carreras y en muy poco tiempo pasó a 77 licenciaturas, incrementando 18 nuevos programas educativos de alto impacto; en el posgrado, pasó de 5 a 38 acreditados en el por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y hoy todos los estudiantes tienen beca.



En el Nivel Bachillerato, la UAGro solo contaba con 39 preparatorias y en muy poco tiempo sumó un total de 48, donde el 57% se encuentran acreditadas en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), el máximo organismo de la SEP que evalúa la calidad de los programas en preparatorias.



Este año, la UAGro logró inscribir en total a 100 mil estudiantes, el mayor número de matrícula en 60 años de historia; en el 2013, la UAGro tenía inscritos a 73 mil estudiantes. Este resultado colocan a la institución como la tercera universidad del país con el mayor número de matrícula, sin embargo, sigue recibiendo uno de los subsidios más bajos a nivel nacional.



Con Javier Saldaña, la UAGro transformó su infraestructura y en total construyó 771 obras en las que destacan 108 nuevos edificios; 15 laboratorios habilitación de espacios comunes, bardas perimetrales y rampas para personas con capacidades diferentes. No hubo escuela que no haya tenido una mejora en su infraestructura física.



También se consolidó el proyecto de Regionalización, que acerca la educación superior a los estudiantes; los Campus están distribuidos en los municipios de Acapulco, Eduardo Neri (Zumpango), Taxco, Florencio Villareal (Cruz Grande), Tecpan y Huamuxtitlán.



Así mismo, Javier Saldaña Almazán abrió las puertas a 12 mil estudiantes en vulnerabilidad social. La UAGro creó una política de Inclusión que otorga el 13% de su matrícula a grupos vulnerables: Indígenas; Estudiantes con capacidades diferentes; hijos de migrantes guerrerenses; Afrodescendientes y Residentes de la Sierra de Guerrero. En el 2013, solo se tenían inscritos 2 mil estudiantes.