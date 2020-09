Javier Solo lanza su Libro-Disco

Javier solo llega a México para grabar en septiembre dos temas junto a Los Daniels



Javier Solo presenta su libro-disco "Cuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema"







Con la novedad que el rockero catalán Javier Solo tiene ya disponible en todas las plataformas digitales el disco-libro ’Cuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema’ editado por Rock Estatal Records. En el libro, Javier realiza un extenso recorrido a sus 15 años de trayectoria y desvela qué esconden muchas de sus canciones; el disco incluye 17 temas inéditos, remasterizados, nuevas mezclas y rarezas. Pero no es la única sorpresa, pues el artista originario de Barcelona estará en México en septiembre para grabar dos canciones junto a los Daniels.







En este momento y en el marco de la Gira 15 años y Un día, Javier Sólo y La Banda del Vecino estarán girando por España y México, donde, en este último país, grabarán dos nuevos temas en colaboración con la banda mexicana Los Daniels, cuyo productor para esta colaboración será Carlos Narea. Javier Sólo volverá a finales de marzo para hacer un concierto junto con los Daniels en el teatro Metropólitan y además, ese concierto será grabado para más tarde lanzar un álbum doble de las dos bandas en directo. Todo esto está organizado por la promotora musical Natalia Deleito, desde su oficina: Luciérnaga Magenta.







’Mi vecina es la culpable del sobrecalentamiento global’ ha sido la canción elegida para lanzar este proyecto, sin lugar a dudas el más importante del artista hasta el momento. Javier Sólo es un músico barcelonés (Terrassa) afincado en Lleida. Comienza a actuar en 2005 bajo el nombre Javier Sólo y Sus Malas Costumbres para impulsar proyectos socioculturales de cooperación, como el Festival por Sam Sam y el ciclo Vivos y Directos.







En 2012 se muda a Lleida y compagina su carrera musical con los estudios de Grado en Educación Social (UdL) y el Máster Interuniversitari de Joven-tut i Societat (UdG). Posteriormente, coordina las ediciones del Sam Sam Festival realizadas en Terrassa, Madrid y Lleida, y la edición que se organiza actualmente en Cunit (Tarragona). En 2014 graba la maqueta ’Amores en la cola del paro’ como Javier Sólo y Sus Malas Costumbres y en 2016, junto a Imprudentes, lanza el disco ’Parece Mentira’.







Tras su disolución, comienza su carrera en solitario y publica el disco ’Mejor Sólo y Bien Acompañado’ (Temps Record 2018). En el proyecto colaboran 43 artistas, entre ellos, Lichis, Litus, Miki Santamaría, Miki Florensa, Daniel Higiénico y Daniel Felices. En 2019 funda La Banda del Vecino, con la que gira por toda la península y edita un nuevo trabajo, titulado ’Un Buzo en el Espacio’ (Rock Estatal Récords 2019) y producido por Dani Ferrer, de Love of Lesbian.







Paralelamente, y para ajustar el proyecto a la coyuntura actual, Solo también presenta el disco en dúo o trio acústico acompañado por músicos de La Banda del Vecino. Las distancias cortas le permiten mostrar la esencia de las canciones y generar entre el público una esfera de complicidad cargada de emociones. Sonidos de Rock, Ska o Reggae se entremezclan en un directo contundente, con letras muy afiladas, que no dejan indiferente a nadie.







Lo que se viene en la mezcla de estilos entre Los Daniels y Javier Solo sin duda será algo muy enriquecedor. Ya falta menos.