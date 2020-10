Jazmín Torres tiene importantes objetivos por cumplir en el plano deportivo

Lamenta que la danza deportiva no esté dentro del calendario paralímpico.



Zinacantepec, Estado de México, 8 de octubre de 2020. Con 24 años de edad y 10 dentro de la danza deportiva, la mexiquense Guadalupe Jazmín Torres Cajero aún tiene objetivos por cumplir dentro de su disciplina, como son llegar a otro mundial y estar dentro del pódium de ganadores.



La bailarina del Estado de México, quien en su etapa de infantil y juvenil siempre peleó por los primeros lugares en diversas ediciones de la Paralimpiada Nacional, ya acudió a un Campeonato Mundial de la especialidad, donde logró obtener un segundo puesto.



Sus ganas de triunfar siguen siendo las mismas y dijo trabajar para ser seleccionada para representar a México en un mundial y estar entre los primeros tres lugares.



’Me inspira mi país, representar a México en otros lugares y que se siga reconociendo el trabajo mexicano, eso es lo que me inspira para seguir trabajando para lograr mi objetivo, que es estar en los primeros lugares a nivel mundial’, afirmó la deportista en entrevista realizada mediante videollamada.



De la disciplina que practica, la deportista lamentó que aún no este considerada dentro del programa de los Juegos Paralímpicos, ’eso es lo más complicado y que no sea tan tomado en cuenta, o tan respetado en algunos eventos, pero creo que el deporte ha hablado por sí solo para que se respete y próximamente sea un deporte paralímpico, pero estamos trabajando’, consideró.



Acerca de la contribución de la danza deportiva a su vida, Jazmín recordó que el deporte llegó en el momento exacto.



’Necesitaba hacer algo diferente y creo que el deporte le dio un sentido más importante a mi vida, me ha enseñado muchas cosas, he aprendido a ser más determinada en mis objetivos’, expresó.



’Antes de hacer danza probé otros deportes, hice basquetbol, pista, tenis de cancha y creo que ningún otro deporte me dio la satisfacción como la danza, que es liberar sentimientos y expresar tus emociones y me llena por completo la danza deportiva’, compartió la deportista al responder por qué se decidió por esta disciplina.