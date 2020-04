www.guerrerohabla.com



Jefa de enfermeras rompe en llanto y pide cese de agresiones contra personal de salud. | Captada de video

Ciudad de México. 20 de abril de 2020.-En la conferencia de Palacio Nacional, Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS pidió respeto y cese a las agresiones al personal de salud en el país, y dijo que "estamos dejando nuestras vidas en las unidades hospitalarias" para atender a los enfermos de Covid-19.

Zepeda Arias tiene a cargo a 131 mil enfermeras llamó a evitar los actos de discriminación, estigmatización y violencia hacia el personal médico y de enfermería, debido a que en 12 estados han sido agredidos.

Asimismo, reveló que las entidades del país en donde han sufrido agresiores que son: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.

Durante su mensaje, la enfermera se le quebró la voz y lloró para luego expresar: "En este caso duele hablar de esto, duele hablar de los que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas...estamos dejando nuestras casas, familias...estamos dejando nuestras vidas en las unidades hospitalarias y esto no es gratuito, lo decidimos porque todos los días decidimos ser lo que somos, y no solamente hablo de las enfermeras y los enfermeros".

Mencionó que "hablo por todo el personal de salud, por todo aquel que porta un uniforme y está convencido de que la atención a la salud es lo mejor, porque da de si su profesionalismo, ética, de su entrega, de su amor a profesión, de su amor a la humanidad", agregó.

"En otros países vemos como al personal de salud le hacen hasta homenajes, les aprauden, les hacen algunas cartas para agradecerles, los restaurantes les mandan mensajes. Hay que decirlo en México recibo también hay palabras de apoyo y donaciones, y hay gente que entiende su trabajo", y en este espacio reconoció el apoyo de empresarios y asociaciones que los han apoyado con donaciones.

La jefa de enfermeras confesó que estas agresiones han golpeado al gremio y se debe de lidiar con otras cosas, por lo que invitó a que los respeten "porque se porta con orgullo, pero en las calles se los han quitado para limitar el daño a nuestras personas".

Insistió que para atender a los pacientes con Covid-19 se requiere un equipo especial y no con el uniforme clínico como lo ve la población en la calle; además se realizan desinfección en dispositivos, se lavan las manos y siguen procedimientos.

En este punto, reiteró que se deben de "sentirse tranquilos no somos portadores de esta enfermedad", manifestó la enfermedad que desde hace 27 años porta el uniforme.