Jefa de gobierno dio a conocer los lineamientos para la reanudación paulatina de actividades este lunes

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en videoconferencia dio a conocer los lineamientos para la reanudación paulatina de actividades a partir de mañana en la industria de la construcción, minería, automotriz y cervecera ante la contingencia por el coronavirus covid-19.



Asimismo, insistió que ello no significa que haya acabado el periodo de contagios, pues la capital permanece en semáforo rojo y reiteró que la entrada a nueva normalidad ante coronavirus es paulatina, pues "no ha acabado todo, sigue el contagio y el riesgo".



Sector construcción trabajará de lunes a jueves; en análisis, industria cervecera.



Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, informó las jornadas laborales en el sector de la construcción se desarrollarán en un horario de 10:00 horas a 19:00 horas, de lunes a jueves, para evitar el riesgo de contagio en "horas pico" de transporte.



"La semana laboral será de lunes a jueves, con esto se reduce el riesgo de contagio de los trabajadores de la construcción, las personas presentarían síntomas el fin de semana que sigue no regresarían el lunes y se quedarían en casa", explicó.



Mientras que en el caso de la industria cervecera, la jefa de Gobierno dijo que aún se encuentran en análisis los detalles para el reinicio de sus operaciones.



PROTOCOLOS QUE EMPRESAS DEBEN SEGUIR



Las empresas de estos sectores deberán cumplir con el registro de compromiso de cumplimiento de medidas sanitarias ante el gobierno capitalino y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



José Merino, titular de la Agencia Digital de la Innovación Pública, detalló que los lineamientos para los sectores que reanudan actividades el 01 de junio son se carácter obligatorio para las empresas. Dentro de estos destacan:



Mantener la sana distancia de mínimo 1.5 metros con otras personas.



• Uso de cubrebocas de todo el personal en todo momento y en caso de ser necesario careta y/o goggles.

•

• Evitar el uso de bufandas, mascadas, collares, corbatas, barba y bigote.

•

• Lavado frecuente de manos y/o uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol.

•

• Control de acceso y egreso. Filtros de temperatura (37.5°) y detección de síntomas.

•

• Señalética de flujos para evitar pasos en doble sentido y mantener distanciamiento.

•

• Limpieza y desinfección frecuente en las áreas de trabajo y herramientas.

•

• Privilegiar la ventilación natural. Sanitización constante del sistema de ventilación.

•

• Escalonamiento de horarios y días laborales por actividad económica.



• En caso de contagio, la persona deberá aislarse durante 14 días junto con sus contactos directos en el trabajo sin afectar su ingreso laboral.

•

En tanto, a partir del 15 de junio, las empresas deberán descargar una carta donde se comprometen a su cumplimiento y deberán pegarla al exterior del inmueble, como una medida de verificación.



La jefa de gobierno señaló que la entrada a la nueva normalidad ante coronavirus es paulatina, pues "no ha acabado todo, sigue el contagio y el riesgo".