Jefa de Gobierno, en la carrera presidencial

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRA COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL AL DOCTOR ARTURO REYES SANDOVAL, INVESTIGADOR EGRESADO DEL IPN, QUIEN DECLARA PRIMERAMENTE: ’MI INTENCIÓN ES SERVIR AL IPN Y NO SERVIRME DEL IPN’.



En los diez países donde gobiernan mujeres los resultados han sido brillantes para controlar la pandemia, desarrollar la economía, mejorar las relaciones en el tejido social y despertar la confianza ciudadana para acompañar al gobierno en los programas y desarrollo necesarios en cualquier momento, así también, a pesar de la dependencia que muestra la jefa de Gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador , El Financiero explica que sus investigaciones demuestran que: ’Claudia Sheinbaum TRAE UNA APROBACIÓN DEL 70 POR CIENTO y un rechazo mínimo: apenas 29 %’.



Muchos grupos la ven ya como un serio contendiente para la sucesión presidencial y esto genera preocupación en los demás ’suspirantes’ para suplir a AMLO en la Presidencia de la República. Claro que tendremos que entender que en este proceso, el incremento de enfermos y el congestionamiento de enfermos en hospitales en la capital y el posible cierre de actividades por la pandemia afectará de manera importante a la jefa de Gobierno, la inseguridad y las grillas en las delegaciones y el proceso de elecciones de 2021 y los juegos internos y divisiones entre los grupos de Morena serán de intenso golpeteo para la jefa de Gobierno y comenzarán a salir muchas mugres de la llamada guerra sucia de la sucesión presidencial para afectar a Claudia, desde los tiempos en que su influencia era tal que manejaba las principales obras de la capital en los tiempos del gobierno de AMLO, como la remodelación de Reforma y el segundo piso del Periférico y la compra-venta de los famosos terrenos afectados por el terremoto del 85 y así comienza a surgir las filtraciones en su contra,, claro que para su fortuna tiene el apoyo incondicional de AMLO, que no gozan los demás ’suspirantes’ a pesar de la confianza que reciben en su favor de parte del Presidente.



Su experiencia teórica y científica así como la experiencia política y el buen trato que ha logrado sostener con el Presidente, la convierte en un bocado apetecible para los ’tiburones’ de la política que tienen ganas de sangre y de escándalos no importándoles los daños que hagan a los demás, por tal motivo su talento será demostrado si es capaz de torear los problemas y a los tiburones y los enemigos reales para mostrar que ya está madura para un posible nivel en la Presidencia de la República como la primer mujer que llegaría a este puesto en el país. La intención política del Presidente es abrir cancha a las mujeres en la política y lo está demostrando al nominar a varias mujeres a las candidaturas de Morena y así tener un amplio frente de simpatizantes que pueden ser factor importante para Claudia. El caso más claro es CLAUDIA LUZ FLORES, ALCANDESA DE ESCOBEDO COMO CANDIDATA DE MORENA A LA GOBERNATURA DE NUEVO LEÓN, siendo así que los fifís del estado, ahora, pueden estar gobernados no por un ’bronco’ que se quedó sin montar al caballo por sus ambiciones y falta de visión política, sino por una mujer que cuenta con experiencia real y el acompañamiento de su esposo y un grupo importante de políticos del estado que saben de política y no les cuentan cuentos.



Tan es así que a pesar de las maniobras de algunos grupos por tirarle la candidatura, por medio de las encuestas ordenadas por Mario Delgado en Morena gana por amplio margen y esto garantiza su triunfo si va acompañada para la presidencia de Monterrey por Luis Donaldo Colosio Riojas.



Si Morena logra gobernar Nuevo León será un enorme avance para el gobierno de AMLO, porque desde ahí se podrá lograr una gran influencia en Chihuahua, Tamaulipas, tal vez Sonora, donde no está muy seguro el candidato de Morena porque hay políticos e intereses poderosos que no le dejarán el camino libre, Baja California Norte y Sur, San Luis Potosí, Zacatecas que ya la tiene ganada el hermano del senador Monreal, Jalisco y algunos otros estados. Por esa razón los acuerdos y la visión de Alejandro Murat como gobernador opositor del partido Morena ha sido brillante para conservar la paz social y avanzar en los proyectos acompañado de la buena voluntad y visión conjunta con el presidente al grado de que además de la pavimentación de los caminos y de las obras principales que ya están en proceso para el beneficio del sur del país, ahora, apoyará la producción del agave mezcalero como una forma de impulsar la economía con una visión realista de la vocación económica de la entidad. Así que cuando, con mala leche, algunos malévolos y perversos grillos dicen que Alejandro es el mejor amigo priista del presidente morenista, pues no se equivocan ni engañan a nadie, son buenos amigos porque con acciones se han hermanado y convencido de la buena voluntad para servir a los oaxaqueños y no servirse de los oaxaqueños.



No hay duda de que el colmillo del Presidente es grande y que ahora, además, tiene muchos caminos abiertos, y por eso dice que sus enemigos se ’jalan los pelos y no entienden las razones del apoyo popular que tiene entre los mexicanos’ y es cierto, los fifís y sus dirigentes no entiende de las cuestiones sociales ni políticas, entienden de negocios, transas, corruptelas, concesiones, contratos operaciones financieras, evasión de impuestos, manipulación de grupos del poder y cuando no tienen los caminos abiertos y ven como ahora los grandes multimillonarios que no entienden y enfrentan al Presidente de que muchas de sus concesiones peligran y que el agua y sus contratos están en investigación y pueden ser intervenidos, ponen millones de pesos para atacarlo e incluso amenazarlo como lo hacen algunos ’dirigentillos’ que piensan que con sus amenazas el Presidente tiembla, cuando ese es su pan de cada día, y por ello anda entre las filas de los mexicanos en todos lados, sin el cuidado ni las escoltas militares que anteriormente movilizaban a ocho mil soldados para cuidar al Presidente, no le fueran a nalguear a su señora o a él, ya saben cómo son de faltosos jodidos en el país…con algo se desquitan.



