Jennifer Lopez y Alex Rodríguez compran mansión de 40 MDD

Jennifer Lopez y su prometido Alex Rodríguez adquirieron una mansión privada, la cual ha dejado impresionados a sus seguidores.



De acuerdo al portal TMZ, el nuevo hogar de la cantante está ubicado en el Star Island de Miami, Florida y uno de sus principales atractivos es la vista panorámica a la Bahía de Biscayne, una laguna tropical de 56 km de longitud y 13 km de anchura.



El costo de la residencia fue de 40 millones de dólares y está compuesta de 10 habitaciones, 12 baños y una cabaña que servirá para cuando la pareja reciba visitas de amigos o familiares, la cual está ubicada en el segundo piso y se puede acceder a través de un elevador.



Dentro de sus tres mil 700 metros cuadrados, también cuenta con dos salas de servicio, lavandería, una cocina con acabados de madera, alberca con jacuzzi, una fuente ubicada en la entrada y un bar.



Por si fuera poco, la mansión tiene un estudio donde la intérprete de temas como On the Floor y Waiting for Tonight podrá seguir produciendo música.



El estilo del hogar tiene tendencias de decoración que se volvieron populares en el 2020 como la ausencia de color, la cual sirve para inspirar a la espiritualidad.



Esta vivienda se sumó a las posesiones de la cantante y el ex beisbolista, pues recientemente renovaron su casa en Malibú. Además son dueños de una mansión en Coral Gables, la cual se ubica en el condado de Miami y es reconocida por los restaurantes, tienes especializadas y galería de arte.









Con información del Informador.mx