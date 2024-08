TOLUCA, Estado de México.- La nadadora artística Jessica Sobrino Mizrahi, quien obtuvo su lugar en los Juegos Olímpicos París 2024, al ganar junto con el equipo nacional la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, competirá en la categoría de equipo, cumpliendo el sueño de todo deportista: llegar a la máxima justa deportiva a nivel global.



Para concretar este proyecto, la nadadora artística mexiquense cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y su Dirección General de Cultura Física y Deporte (DGCUFIDE).



La competencia del equipo nacional en los Juegos Olímpicos comenzará con la rutina técnica de equipos el lunes 5 de agosto a las 19:30 horas (hora de París, Francia) y 11:30 horas (hora de México). La rutina libre de equipos se llevará a cabo el martes 6 de agosto a la misma hora. En caso de clasificar, también competirán el miércoles 7 de agosto en el mismo horario.



’Estoy súper emocionada, es el sueño de toda mi vida ir a los Juegos Olímpicos. He entrenado duro, sé que es una responsabilidad importante, así que estoy dándolo todo en los entrenamientos para llegar de la mejor manera’, expresó.



Sobre los desafíos recientes para llegar a París 2024, Sobrino indicó que ’el cambio de las reglas ha sido algo muy importante y desafiante. Puedes quedar en primer lugar en una competencia y en último lugar en la siguiente. Es fundamental llevar una buena puntuación en cuanto a grado de dificultad y cumplir con los requisitos. Los jueces son muy estrictos, así que debemos trabajar con mucha precisión para obtener la mayor calificación posible’.



Acerca de las nuevas reglas en este deporte, la nadadora comentó: ’Nos hemos adaptado bien. Claro que son cosas nuevas y hay que adaptarse porque así es el deporte. Siento que ha sido positivo para México, especialmente la rutina acrobática, que ahora nos da la oportunidad de estar en los primeros lugares’.



Reflexionando sobre su carrera y el logro en los Panamericanos, donde el equipo nacional clasificó a los Juegos Olímpicos, Jessica dijo: ’Fue una competencia impresionante, la disfrutamos muchísimo. El resultado fue fruto de mucho entrenamiento, no sólo de este año, sino de toda una vida dedicada a la natación artística. Disfruté mucho con mi familia y mi equipo, vamos a hacer historia juntas’.



Tras más de dos décadas en el deporte, Sobrino expresó que ’lo más importante que le diría a mi yo más joven es que todo va a valer la pena. Sigue luchando y lograrás tu sueño. Todo se puede. Que todas las niñas, a pesar de la baja estatura, pueden estar en la Selección Nacional. Con esfuerzo y técnica, podemos llegar a lo más alto del podio mundial, olímpico o panamericano’.



Sobre cómo quiere ser recordada, Jessica dijo: ’Quiero que me recuerden como una buena nadadora, una de las mejores saltadoras de México, pero también como una buena compañera y persona, que apoyó a su equipo y dio todo por su país en la natación artística’.