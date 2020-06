Jesús Cuanalo presidente de la empresa ONG VITA, continúa con la entrega de apoyos de paquetes alimenticios

Texcoco, Méx., a 5 de junio del 2020.- Jesús Cuanalo Araujo ex candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la presidencia municipal de Texcoco, continuó con la donación de paquetes alimenticios y cubre bocas a persona de escaso recursos que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19.



A través de la ONG VITA, Cuanalo Araujo ha donó paquetes alimenticios a unas 3000 familias de la región de Texcoco, sobre todo aquellas personas que perdieron sus ingresos por la pandemia del Covid-19.



Además, ha regalado más de 5000 cubre bocas a varias compañías de transporte público, y así reforzar las medidas sanitarias para prevenir la enfermedad para los choferes, que no han podido detener sus actividades y que son esenciales.



Cuanalo Araujo ha asegurado que estas acciones y apoyos no tienen ningún fin político; ’No estamos en época electoral y no ocupo ningún cargo público ni partidista,

con esta asociación llevamos 9 años ayudando a la gente y no es tiempo de politizar, por eso nos hemos concentrado en la ayuda a las personas’, dijo.



Ante cuestionamientos, el empresario dijo que no le importa ponerse en riesgo pues se debe cumplir y ayudar; agradeció a su equipo de trabajo y a los ciudadanos que se sumaron con donaciones de artículos de primera necesidad para que se entreguen a quienes más lo necesitan en este momento.