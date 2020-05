Jesús Lujambio relata su llegada al octeto vocal del Edoméx

Han representado orgullosamente a la entidad mexiquense en diversos foros nacionales e internacionales.



Toluca, Estado de México, 22 de mayo de 2020. Resulta fundamental para el desarrollo de la cultura en el Estado de México, la actividad que realiza el gremio de artistas y creadores, cuyo trabajo le ha dado impulso a la entidad, como en el caso del maestro Jesús Lujambio González, quien dirige el Octeto Vocal de la Secretaría de Cultura y Deporte.



Egresado de la carrera de Cantante de Ópera y Concierto, de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, el maestro Jesús Lujambio viajó a Suiza, lugar donde vivió algún tiempo.



A su regreso a México, estudió dos años en el Taller de Capacitación Operística del entonces Instituto Nacional de Bellas Artes. De 1989 a 1992, impartió la asignatura de Canto en la Escuela Superior de Música del mismo Instituto y, paralelamente, dio clases en el Instituto Cardenal Miranda, que ha sido catapulta de muchos músicos.



’Fui invitado a formar parte de un grupo de música antigua ya como cantante, me capturó el asunto, me enamoré de la música antigua y también de la música de cámara, era un grupo de seis integrantes nada más y fue donde yo dije ésta es mi verdadera vocación’, apuntó.



Después de haber realizado giras nacionales e internacionales con el grupo Hermes, del maestro Carlos Hinojosa, quien falleciera hace poco, Lujambio estudió su especialidad en Música antigua, durante dos años, en el Taller de Música Antigua de la Escuela Superior de Música.



Mientras Jesús Lujambio estaba en grupos de Cámara en la Ciudad de México, le llegó la invitación para participar en un concurso para suplir al que era Coordinador Académico en el Conservatorio de Música del Estado de México, del cual resultó ganador y durante seis años trabajó en este centro académico, con logros muy importantes.



En el año 2001 y gracias a una convocatoria del entonces Instituto Mexiquense de Cultura, el maestro Jesús Lujambio participó y obtuvo un lugar en la conformación del Octeto Vocal, que en ese entonces estaba encabezado por el maestro Alfredo López, quien, al conocer la trayectoria de Lujambio, lo nombró subdirector artístico, iniciando actividades el 1 de julio de ese año.



Derivado de la invitación que recibió Alfredo López, para formar un Grupo Coral en Veracruz, en el 2008, Jesús Lujambio quedó como Director adjunto y ya con el nombramiento oficial un año después.



’Ha sido toda una experiencia, desde el inicio estuve relacionado con la cuestión directiva ahí en el Octeto, de una manera de asesoría con el director, pero ya a partir de abril de 2008 que me hice cargo de la dirección, tomé las riendas del grupo con muchas ganas porque siempre me gustó, cuando conocí la música de Cámara y los ensambles vocales fue lo que me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo y es algo que era a lo que yo estaba llamado realmente’, declaró el maestro.



Con el maestro López al frente del Octeto Vocal, surgió la posibilidad de abrir unos coros en los albergues infantiles del DIF y el maestro Lujambio fue invitado para participar en ellos, resultando para él ser algo muy fuerte.



’Los niños que están ahí en los albergues infantiles tienen historias de vida muy complicadas y creo que la música les ayudaba mucho a salvarlos un poco del ambiente que estaban viviendo. Creo que ellos sentían un alivio con la música y era muy bonito el trabajo que pudimos realizar en ese momento’, señaló.



Otra faceta del maestro Jesús Lujambio es la relacionada con su actividad como locutor y productor de programas musicales en Radio Mexiquense. En el año 2001 surgió la posibilidad de conducir el programa de la Orquesta Sinfónica del Estado de México; los conciertos se grababan los viernes y se transmitían los domingos.



Del 2007 al 2011, los maestros Jesús Lujambio y Luis López, quien también era integrante del Octeto Vocal, estuvieron al aire con un programa ideado por ellos, ’El resplandor de la voz’. Además, por dos años, Lujambio realizó el guión e investigación de otro programa musical.



Actualmente, el Octeto Vocal cuenta con ocho producciones discográficas: ’Travesía, cantos mexicanos’, ’En tono sepia’, ’Efecto tango’, ’En concierto’, ’Barroco, ensayo y conjugación’, ’Música sacra’, ’Cono Sur’ y ’Octeto Vocal, X Aniversario’, en los que el ensamble deja muestra de su capacidad y versatilidad, en los diversos géneros vocales que conforman el repertorio coral a capela.



En este periodo de confinamiento, el Octeto Vocal ha participado y seguirá haciéndolo con presentaciones musicales a través de vídeos hechos a distancia, como parte del programa digital #CulturaEnUnClick.