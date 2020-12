Jesús Martínez el consentido de exgobernadores que se benefició de prebendas

Jesús Martínez Patiño, llantero, renunció a la presidencia del Grupo Pachuca que administra el Pachuca Futbol Club, emporio que creció a costillas de los hidalguenses y que siempre recibió el favor de exgobernadores hidalguenses, quienes hicieron donaciones tasadas en miles de millones para impulsar el Club a la vez que pedían como contraprestación el impulso a candidatos priistas.



Fue en 1995 cuando Jesús Martínez fue ’invitado’ a comprar la franquicia de futbol de Tuzos por un aproximado de 1 millón de pesos al gobierno de Hidalgo, encabezado en ese entonces por Jesús Murillo Karam (Procurador General de la República de 2012 a 2015); actualmente, el equipo está cotizado en más de 44 millones de dólares (900 millones de pesos).



El emporio también posee al Club León en la Liga MX, aunque también llegaron a ser dueños de los Mineros de Zacatecas y de los Coyotes de Tlaxcala en divisiones inferiores; en el plano internacional, tienen acciones en Talleres de Córdoba (Argentina) y en el Everton de Viña del Mar (Chile).



Más allá de los equipos, se extienden con más de 300 academias de fuerzas básicas, crearon la Universidad del Futbol, el Salón de la Fama del futbol mexicano, una cadena de restaurantes a nombre de Grupo Bife, una marca de llantas llamada Marpa y el Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los dos únicos centros médicos en México avalados por la FIFA.



Es decir, en 25 años de historia, Grupo Pachuca ha pasado de poseer a un solo equipo de Segunda División mexicana a un mega proyecto que alcanzó una cotización de 416 millones de dólares por la Bolsa Mexicana de Valores en el 2014 -es decir, en valores futuros-, contando con más de 3, 500 empleados en toda la República.



La verdadera propiedad del equipo sin embargo, siempre se ha especulado que se encuentra en manos de Jesús Murillo Karam así como del también exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, sin mencionar que también fue presidente del Club José Francisco Olvera Ruíz, quien a la postre fuera delfín de Miguel Ángel Osorio Chong.

Las dádivas



Desde que juega en el estado Hidalgo, Pachuca no pagó impuestos por este concepto hasta 2017, fecha a partir de la cual paga una tarifa fija de 40 mil pesos por juego (sin importar el aforo, ni el rival). Nabor Alberto Rojas, regidor independiente, estima que si se aplicara la Ley de Hacienda, deberían entrar a las arcas del municipio un millón 400 mil pesos por cada partido de futbol.



Otra condonación radica en la falta de pago por servicios municipales, y un porcentaje por la venta de boletos para el futbol, el cual entró en vigor apenas a partir de 2017. es decir, 22 años de no pagar. También disfrutó de 16 años sin pagar servicios de agua y alcantarillado.



Manuel Ángel Núñez Soto, le donó a Grupo Pachuca dos terrenos, en los cuales se construyeron la Universidad del Futbol, además de un hotel, un centro de convenciones y un estacionamiento, con un valor aproximado de 2 mil millones de pesos sólo en terrenos.



Durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, Grupo Pachuca recibió los terrenos de lo que sería el Museo de Arte Contemporáneo, para convertirse en lo que es hoy el Salón de la Fama del Futbol, el cual también estaría valuado en algunas decenas de millones de pesos.



En todo este tiempo, la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca no recibe un solo peso por los operativos de vialidad del estadio, a pesar de que la Ley de Espectáculos Públicos obliga a tener un contrato, y la propia dependencia estima un costo de 300 mil pesos por año.



El empresario llantero José de Jesús Martínez Patiño recibió el equipo casi regalado de parte del gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1999), quien convirtió su administración en accionista de la Promotora del Club Pachuca, SA de CV, en la que se quedó con 20% de las acciones a cambio de aportar la franquicia y un plantel de jugadores Dos años después, el gobierno estatal "regaló" en 310 mil pesos su porcentaje, cuyo valor era estimado en alrededor de 5 millones de dólares.



Sin poner un peso de entrada, el gobierno del estado cedió la franquicia y su plantel de jugadores como "pago en especie" para obtener el 20% de las acciones de la recién creada empresa Promotora del Club Pachuca, SA de CV. La promotora se formó con un capital social de 1 millón de pesos, con duración de 99 años El gobierno se integró como socio con 20% de las acciones, aportando lo más valioso de un equipo profesional; los socios de la Promotora del Club Pachuca fueron: José de Jesús Martínez Patiño, 50% de acciones a cambio de 500 mil pesos "pagaderos durante la temporada"; el gobierno del estado de Hidalgo, 20%, pagaderos "en especie", con la franquicia de Tuzos y las cartas de los jugadores"; los otros tres socios, Pedro Salvador de Guadalupe Cedillo Lammoglia, Eduardo Zabalegui Rico y Francisco Armando Martínez Patiño, con 10% cada uno, también pagarían respectivamente 100 mil pesos por su paquete accionario "durante la temporada".



Ahora la sociedad se divide así: Jesús Martínez 64 acciones y 640 mil pesos de aportación; Pedro Cedillo y Eduardo Zabalegui, 13 acciones cada uno y 130 mil pesos; y Francisco Martínez Patiño, 10 acciones y 100 mil pesos.



En entrevista en el programa radial Estadio W que conduce Francisco Javier González, el presidente del Pachuca reconoció que anualmente se le destinan entre 5 y 6 millones del erario para las escuelas de futbol, y confirmó que el gobierno les donó tanto los terrenos para construir la Universidad del Futbol como para el proyecto de construcción del "tuzo hotel" Crowne Plaza.Con información de EL ECONOMISTA, PROCESO, TELEVISA y LÓPEZDÓRIGA.COM