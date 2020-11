Jesús Seade recibe condecoración Miguel Hidalgo por su participación en las negociaciones del T-MEC

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 11, NOVIEMEBRE, 2020, 12:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





Luego de recibir la Condecoración Miguel Hidalgo, en grado de banda, por su participación en las negociaciones del T-MEC, el ex subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade anunció su retiro temporal de la política.



En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, el ex subsecretario aseguró que desde enero habló con el presidente López Obrador para regresar a su vida privada en Hong Kong, China, por lo que dijo servirá al país "en otras formas".



"Desde enero hablé con el Presidente de mi deseo de volver a mi vida privada en Hong Kong, tras estos meses de pandemia y una muy fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio (...) Mi familia me reclama, agradezco opciones que el Presidente y el canciller han considerado representando a mi país en grandes capitales en el exterior, pero me retiro por ahora, para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho", dijo



En cuanto a la Condecoración Miguel Hidalgo, el subsecretario puntualizó que no se trata de un premio, pues solo estaba haciendo su trabajo, por lo que se trata de un reconocimiento "al frente de unidad nacional" que consolidó el nuevo tratado comercial, formado entre quienes lo negociaron, los legisladores y gobiernos.



"Esta condecoración no es un premio, porque un premio no procede, yo solo estaba haciendo mi trabajo y teniendo la fortuna de servir a mi país.



Es un reconocimiento al frente de unidad nacional que supimos formar los negociadores, los gobiernos entrante y saliente, los legisladores, los partidos políticos con la ratificación unánime, los empresarios y la sociedad civil para lograr un nuevo tratado comercial".



Seade aceptó el reconocimiento "como un tributo a los hombres y mujeres mexicanos que anteponen el interés del país a sus intereses y necesidades".



Asimismo, recordó, en 2018, el presidente López Obrador lo nombró representante en la renegociación del T-MEC y que, debido a diversas complicaciones, éstas se extendieron un año más.



"Cuando el Presidente, en ese entonces candidato, me nombró su representante en la renegociación del TLCAN, yo tenía muchos años de admirarlo pero no el placer de conocerlo; agradeciendo su confianza me uní a su proyecto. Como saben, la negociación se complicó, estaba en un estado de muy poca dinámica, y cuando logramos sacar lo que estaba por salir, se complicó y requirió un año adicional de trabajo", reveló.



El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá fue firmado por negociadores de los tres países el 10 de diciembre de 2019 en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, y entró en vigor el 1 de julio de 2020.



DESCARTA REPRESALIA CONTRA MEXICO POR NO FELICITAR A JOE BIDEN



El Presidente descartó que haya represalias contra México por no felicitar a Joe Biden, tras las elecciones en

Estados Unidos en las que resultó como presidente electo, y reiteró que no dará alguna postura hasta que las autoridades estadunidenses informen el resultado oficial de los comicios. Además, consideró que México no es una colonia ni pelele de ningún país extranjero.



"Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro; no, nos corresponde, eso es intervencionismo, que si no reconocemos va a haber represalias, no. No tiene por qué haber porque nos estamos apegando a nuestros principios, además no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano, el gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero", dijo.



El Mandatario acusó que durante el llamado periodo neoliberal "se hicieron a un lado los principios de política exterior de México", pues aseguró que de acuerdo con la política de no intervención y autodeterminación de los pueblo basada en el artículo 89, fracción décima, de la Constitución, "nosotros no podemos hacer un reconocimiento a un gobierno que todavía no está legítimo y legalmente constituido".



Además, informó que esta mañana pidió, a sugerencia del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, que se redactara un memorándum para todas las embajadas y consulados de México en el que se anexara el texto de la Doctrina Estrada, "o sea, como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyeran la Constitución".



"Ésa es nuestra postura y no estamos en contra ni a favor de nadie, es sencillamente, terminan sus procesos, esperamos porque es una decisión de otro país, de otro pueblo. Cómo nosotros nos vamos a convertir en juez, quién nos autoriza eso, a irnos a meter a un proceso interno, tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países", puntualizó.



Indicó que se debe respetar la participación de los más de 140 millones de votantes, entro ellos millones de mexicanos que participaron y apoyaron a Joe Biden o a Donald Trump.



ANCIRA QUE REGRESE LOS 200 MILLONES DE DOLARES



El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó con Alonso Ancira a cambio de que éste regrese los 200 millones de dólares que Pemex pagó a sobreprecio por la planta de Agro Nitrogenados.



El Presidente dio una breve respuesta luego de que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, declarara públicamente que si el Presidente se disculpaba con él, regresaría los recursos.



’Si va a devolver los 200 millones queda disculpado. Se la ofrezco ahorita (la disculpa), nada más que devuelva los 200 millones de dólares’, afirmó.



López Obrador aseguró que el sobreprecio de la planta está sustentado en informes oficiales, ’¿por qué hablo de 200 millones? No lo estoy inventando, es una auditoría, se considera que hubo un sobreprecio de 200 millones, eso es todo’.



Además, indicó que no tiene ningún problema personal con el empresario porque ni lo conoce ’sí lo vi, creo que una vez, no tengo problemas personales, no odio a nadie’. Y aprovechó para referirse al ex presidente Carlos Salinas, a quien dijo que tampoco odia e incluso aseveró que el priista puede venir a México.



’No es nada personal, nada de que quédate en Dublín, no vas a regresar a México, puede venir las veces que sea, no es mi fuerte la venganza, pero no me voy a quedar callado y voy a decir cómo saquearon al país, el daño que le hicieron a México’, subrayó.