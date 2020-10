Jimmy Lozano rumbo a la olimpiada Tokio 2021

A causa de la pandemia provocada por el Coronavirus las Olimpiadas de Tokio planeadas para el actual 2020 fueron reprogramadas. Actualmente se tiene la esperanza que puedan efectuarse el próximo 2021. Un tema importante para el deporte Mexicano, en especial para el futbol, es que la Selección Sub 23 califique a la competencia y los fieles aficionados a éste deporte tengan el privilegio de verlos participar en esa máxima deportiva.

El preolímpico tentativamente será en el mes de marzo. El responsable de la selección es Jaime Lozano, quien junto con Gerardo Martino, desde hace un par de meses han comenzado a planear cuáles serán los jugadores contemplados para enfrentar la competencia. El próximo mes de noviembre tienen fecha FIFA, así como en enero y febrero. En esos juegos México tendrá la oportunidad de afinar detalles deportivos para ganar el boleto olímpico y no se convierta en un dolor de cabeza.

En declaraciones hechas a los medios de comunicación los responsables del Tricolor están conscientes que no deben confiarse. Saben que necesitan comenzar a trabajar de cero pues su lugar en las Olimpiadas para nada está asegurado. Conformar la Selección no ha sido tema fácil debido a que el Covid-19 sigue siendo un tema que los mantiene alerta, no solo al mundo del fútbol, sino en general a toda la población. Lozano y compañía también saben que habrá muy pocas oportunidades de concentrar a sus jugadores por lo menos hasta que termine el torneo Guardianes 2020. Los días que tenga a los jugadores será importante les deje en claro los conceptos técnicos que manejarán al momento de enfrentar la competencia.

Si México llega a calificar a la Olimpiada se tendrá la esperanza de que vuelvan a tener una actuación brillante e inclusive hasta histórica; tal y como sucedió en Londres 2014 cuando obtuvieron por primera vez la medalla de oro. Claro que, se si llega a los Juegos Olímpicos, no será fácil para el Tricolor repetir aquella hazaña, pero lo menos que se les puede pedir es tener una participación digna. No jugar con la ilusión del aficionado, el cual siempre está apoyando con toda su pasión a la Selección en cualquiera de sus categorías.