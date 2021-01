JLo hace historia en investidura de Biden con mensaje en español

www.guerrerohabla.com



Washington D. C., 20 de enero de 2021.- La puertorriqueña Jennifer López estuvo presente en la toma de posesión de Joe Biden, como presidente de Estados Unidos.



De acuerdo con El Universal, la cantante llegó con un conjunto en blanco al Capitolio para interpretar ’This Land is Your Land’, temas en los que además aprovechó para hablar un poco en español.



’Una nación indivisible con libertad y justicia para todos’, dijo en español López, quien con esto se convierte en la primera persona que habla en otro idioma durante la ceremonia de toma de posesión.

Fuente: Quadratín