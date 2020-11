Joe Biden gana las elecciones de Estados Unidos

www.guerrerohabla.com



Estados Unidos de Norte América. Sábado 07 noviembre 2020.-Después de dos días de incertidumbre y de un conteo agónico y lento, Estados Unidos tiene un presidente electo: el demócrata Joe Biden fue declarado ganador esta noche en el estado de Pensilvania, con lo que alcanza 273 votos electorales, suficientes para ganar el colegio electoral que elige al líder político del país.



Han sido tres largos días y noches, con multitud de vaivenes. El martes, Donald Trump tomó ventaja y parecía camino a una reelección muy probable, con amplias victorias en estados supuestamente clave como Florida y Ohio, y destacadas ventajas en otros. Pero el miércoles, el conteo de los votos anticipados y enviados por correo, dio a Biden una victoria ’in extremis’ en otras zonas decisivas como Michigan y Wisconsin. El jueves, la carrera se había reducido a un puñado de estados, y Pensilvania era el más jugoso. Muy poco a poco, desde el martes, Biden había ido reduciendo la brecha de 700,000 votos que le separaba de Trump, y en la mañana de este sábado le superó.



Finalmente, el candidato demócrata ganó en Pensilvania, un estado que otorga 20 grandes electores. En 2016, el presidente ganó en este estado tradicionalmente demócrata por una diferencia de 40,000 votos. En Twitter, Biden escribió: "América, me siento honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país. El trabajo delante nuestro será difícil, pero les prometo esto: seré presidente para todos los americanos, no importa si me votaron o no. Mantendré la fe que han depositado en mí".









El conteo de boletas fue lento porque estuvo marcado por la enorme cantidad de votos emitidos por correo, debido a la pandemia del coronavirus, y que favorecieron en su mayoría al ex vicepresidente (los republicanos, en general, han minimizado la importancia de la enfermedad).



En la tarde del jueves, a la vista de la tendencia, Biden se mostró confiado en que obtendría los votos electorales necesarios para ganar los comicios. ’No tenemos ninguna duda de que, cuando termine el conteo, la senadora Kamala Harris y yo seremos los ganadores", dijo el ex vicepresidente desde su feudo en Wilmington, Delaware, sin aceptar preguntas de los periodistas.



Es la tercera vez que Biden, un hombre de 77 años, se postula a la presidencia. En las dos ocasiones anteriores ni siquiera alcanzó la nominación del Partido Demócrata, pero ahora está a punto de ocupar la Casa Blanca.



El obstáculo para que esto ocurra es que tendrá que enfrentarse a la batalla legal que Donald Trump ha iniciado para retener la presidencia. Su campaña intentó procesos para detener el conteo en Pensilvania, Nevada, Michigan y Georgia. En estos últimos estados, los recursos fueron rechazados por los jueces.



En Wisconsin, donde Biden ganó por solo 0.6 puntos porcentuales de diferencia, el equipo del republicano ya ha solicitado un recuento de los votos. Y muy probablemente hará lo mismo en Pensilvania y otros lugares.



Trump —que siempre dijo que probablemente no reconocería la derrota— se declaró ganador de las elecciones desde el miércoles en la madrugada, y desde entonces reitera denuncias de fraude electoral, pero sin aportar pruebas. Sus denuncias se centran en los votos por correo.



’Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección", afirmó el mandatario republicano desde la Casa Blanca este jueves. El mensaje fue interrumpido por varias cadenas de televisión en Estados Unidos, que consideraron que poner en duda el proceso electoral —que en Estados Unidos es de una gran transparencia y cuenta con la constante presencia de observadores de ambos partidos— es difundir noticias falsas. Curiosamente, en Arizona, donde Trump iba remontando a Biden gracias al voto por correo, el presidente no denunció este conteo y alentó a continuar con el recuento.



Ni Trump ni su equipo de campaña hablan de irregularidades en los estados donde el presidente ha ganado, sino sólo en aquellos donde Biden fue declarado vencedor o que aún continúan en disputa. Según los analistas, su batalla legal será complicada, pues deberán presentar multitud de pruebas que, hasta ahora, no parecen existir.



La transición presidencial, por todo esto, se anuncia polémica y tensa.