Joe Biden - Kamala Harris

Joe Biden, aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, invitó a la senadora por California, Kamala Harris como compañera de fórmula del Partido Demócrata.

En la agenda de Joe Biden, hubo una larga lista de personajes políticos que cumplían el perfil y calificaban para tal encargo. Y vea usted, desde gobernadores, senadores, congresistas, alcaldesas y otros más. Incluida Kamala Harris, que compitió internamente para la nominación Demócrata contra Joe Biden.



A Kamala Harris le antecedieron otras mujeres en ese espacio, como Geraldine Ferraro, compañera de fórmula de Walter Mondale en 1984, del partido Demócrata, autora de 6 libros. De Sarah Louise Heath Palin, en fórmula con Johon McCain en 2008, exgobernadora de Alaska, por el partido republicano y autora de por lo menos 5 libros.



La senadora Kamala Harris, con 55 años hija de inmigrantes, la madre originaria de la India, y su padre de Jamaica. Sus padres llegaron a los Estados Unidos a principios de los 60. Se conocieron en la Universidad de California en Berkley, su madre estudiaba un doctorado en endocrinología, y su padre, es profesor emérito de economía de la misma institución. Ambos reconocidos académicos, Ella, con una exitosa, y controvertida, gestión como procuradora de San Francisco, de 2004 a 2011. De ahí, Kamala Harris gana el nombramiento de Fiscal General del Estado de California (2011- 2017). Senadora por California (2017-2020).



Será la primera mujer de color y la primera persona de ascendencia india en ser nominada para un cargo nacional en uno de los dos partidos principales de Estado Unidos.

La comparecencia del miércoles 12, precedió a la Convención Demócrata que comienza el próximo lunes 17 de agosto. En la que ambos aspirantes serán ungidos formalmente como candidatos por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Hay que recordar que este evento no será como otros de antaño donde el júbilo y las pasiones de las multitudes de simpatizantes se desbordaban, debido a la crisis sanitaria por el Covid-19. Será todo virtual.

La senadora Kamala Harris, toma posición privilegiada para la campaña de 2024. Ambos personajes Demócratas, se complementan al ser pragmáticos. De Joe Biden se espera su característica de ser moderado y de Kamala Harris, su postura de luchadora insistente en las áreas de cobertura sanitaria y política sobre el clima.

El próximo martes 3 de noviembre, los votantes norteamericanos decidirán si Donald Trump sigue en la Casa Blanca o entra al relevo la ahora carismática pareja de Joe Bide y Kamala Harris. Recordemos que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama en el periodo de 2008-2016.

El sistema de Colegio Electoral que se usa en Estados Unidos para elegir al presidente, cada estado recibe un número de votos según su población. Hay un total de 538 votos del colegio electoral en disputa, por lo que un candidato necesita obtener 270 para ganar.

El que conseguir más votos en las urnas no siempre hace ganar la elección. El ejemplo más representativo reciente es en el 2016 donde la candidata Demócrata Hillary Clinton encabezaba las encuestas, incluso, obtuvo 3 millones de votos más que su contrincante Donald Trump.

¿Y qué nuestro país con esta elección? la interrogante tiene infinidad de respuestas. De reelegirse Donald Trump, cabe esperase tiempos peores. Y de llegar a ser la victoria para el dúo demócrata, no olvidemos que el Presidente Nacional del Partido Demócrata, Thomas Edward Pérez, de origen latino que ostenta el cargo desde el 2017, no olvida la invitación que le hiciera Enrique Peña Nieto a Donald Trump candidato aún, en los últimos días de agosto de 2018. Más aún, la reciente visita en la primera semana de julio de este año, de Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, Joe Biden no solo eligió a su compañera de fórmula, también buscó la construcción del futuro del Partido Demócrata. Por tanto, deberá asumirse como un presidente de transición. De lograrlo, su vicepresidenta, por su edad y posición política, se convertirá en la favorita de las elecciones siguientes.



Mientras tanto….¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!!