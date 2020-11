Joe Biden, virtual presidente electo

Gracias muy sentidas a todas y a todos los familiares, colegas y demás amigos por sus amables felicitaciones a los Teodoros, hijo y padre, desde la víspera del día onomástico y a los que, inclusive, se adelantaron con un santoral del mismo mes de noviembre. Aunque se acumulen los festejos los esperamos presenciales. Salud.



Como era de suponerse, por las bravatas y amenazas del todavía ocupante de la Casa Blanca Donald Trump de judicializar el proceso electoral de la gran potencia, es de entenderse que el mismo no ha terminado, además de que Larri Rubin representante del Partido Republicano en México, en entrevista con el Grupo Milenio, precisó:



’Aunque los medios de comunicación en Estados Unidos reporten resultados que cada Estado haya arrojado, los resultados finales se darán cuando los delegados votantes en la convención decidan el lunes 14 de diciembre y sean ratificados por la sesión conjunta del congreso a partir del lunes 6 de enero’… ’Será muy temprano declarar a un ganador oficial hasta que esas otras dos instancias sucedan o uno de los dos candidatos declare victorioso al otro’.



Como eso no ha ocurrido, y se recuerda que en 244 años de historia de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca después de haber perdido una elección y no obstante que, como lo apunta la BBC, la transferencia ordenada, legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense, ahora todo indica que Trump se aferrará al poder y serán las autoridades de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial los que determinarán lo conducente.



Este sábado, después de una noche larga de elecciones que completo 4 días, al fin el estado de Pensilvania le dio a Biden los votos suficientes y más hasta completar 284, cuando sólo tenía que llegar a 270 para alzarse con la victoria.



De acuerdo a sus usos y costumbres, para ser más exactos, como son sus tradiciones, se inició el festejo con sendos discursos ’de la victoria’ de Joe Biden y de la Senadora, la virtual vicepresidenta electa, Kamala Harris.



Ambos se manifestaron totalmente en contra de las políticas impuestas por el Donald, de confrontación y de segmentación, por el contrario se comprometieron a construir la ansiada unidad nacional, puesto que para nadie es un secreto que la poderosa nación está escindida, ahí están los números que arrojaron los votos populares: más de 74 millones a Biden, los mayores en la historia de Estados Unidos, para Trump mas de 70 millones, que supera el record de Barak Obama de 66 millones.



De tal manera se siente sobrado Trump, que cuando vino el desenlace de las votaciones jugaba golf a las afueras de Washington. Ante su amenaza de que estaba decidido a seguir al mando, sin importar lo que dijeran las autoridades electorales; sin embargo por lo pronto el cuerpo civil, Servicio Secreto, encargado de la seguridad del mandatario, ya custodia a Biden y a Harris.



También es de recordarse, que ’El personal militar jura lealtad a la Constitución, no al político que actualmente ocupe la presidencia. Al respecto el militar de mayor rango en el país, el General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho repetidamente que los militares no tendrán rol alguno en esta elección".



Por todo lo anterior, porqué extrañarnos de la actitud asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando declara que por respeto al pueblo estadounidense, esperará la decisión oficial de las autoridades en la declaración de Presidente Electo de Estados Unidos.



Nuestra reconocida política exterior, basada en la Doctrina Estrada, es de recordarse: México no reconoce ni desconoce a ningún gobierno en base al respeto a su soberanía, se limita a mantener o no relaciones diplomáticas, mismo trato que exigimos para nuestra nación.



Antes nos arrastrábamos, salvo contadas excepciones, ante las poderosas naciones. Eso cambió. Que lo hagan otros partidos y otros políticos en forma personal, es su responsabilidad y sus compromisos.



Por ahora Joe Biden y Kamala Harris son virtuales presidente y vicepresidenta electos de Estados Unidos, respectivamente.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.







TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

FELAP MEXICO