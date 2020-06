Joel Castillo reprocha falta de apoyo a las autoridades

Al reconocer que pese a la pandemia, no ha dejado ofrecer sus servicios de restaurante, con comida para llevar, y una mesa de servicio en el establecimiento, el ex director de gobernación del ayuntamiento de Acapulco, Joel Castillo Rosas, exigió a los tres órdenes de gobierno apoyos económicos para comenzara "Nueva Normalidad".



Aunque reconoció que ha sido gestor y sí ha recibido ayuda de diputados locales, el perredista mencionó que los apoyos no son suficientes y que los empresarios de Pie de la Cuesta necesitan la atención de las autoridades.



El ex diputado local suplente, una vez más se volcó recriminó al municipio el no dar despensas a los grupos vulnerables; por otro lado señaló el problemas de aguas residuales que hoteles vertieron a la bahía de Santa Lucía, y pese a no dar propuestas de un plan estratégico, pidió la renuncia de quien resulte responsable por el daño ecológico en el puerto.



Dijo que como "dirigente", puede hacer los señalamiento pertinentes sobre las problemáticas sociales, pues al ser gestor y recibir apoyos del erario, en nada lo compromete con los actores políticos.



"Sí yo apoye en la campaña de la presidenta por que en su momento me pareció buena opción, el que yo sea gestor y me den apoyos para la gente no me compromete, no nos han tendido la mano, necesitamos recursos económicos para echar andar la Nueva Normalidad", concluyó.