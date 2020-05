Jonathan dos Santos comparte foto sexual en Instagram

Jonathan dos Santos se convirtió en tendencia, luego del error que tuvo en Instagram, pues el futbolista mexicano compartió en una de sus historias una fotografía sexual, misma que no tardó en recibir cientos de reacciones.



El elemento del LA Galaxy subió una fotografía en donde se encuentra con una mujer, ambos desnudos en la misma cama. La postal fue borrada por el deportista instantes después, aunque ya había sido demasiado tarde, ya que algunos usuarios la guardaron para compartirla en las distintas redes sociales.

Se especuló que la mujer con la que estaba era Kylie Jenner, reconocida empresaria estadounidense y hermana de Kim Kardashian; sin embargo, no fue ella, sino Amanda Trivizas, una modelo estadounidense.



Hasta el momento, Jonathan dos Santos no se ha manifestado al respecto.



El futbolista mexicano y su compañero de equipo, Javier Chicharito Hernández, aún no regresan a los entrenamientos, pese a que algunos clubes de la MLS ya lo hicieron, por lo que se prevé que el LA Galaxy comience con las prácticas individuales en los próximos días.