Jonathan Salinas continúa su preparación deportiva en contingencia COVID-19

Aprovecha el tiempo para disfrutar a su familia.



Zinacantepec, Estado de México, 1 de mayo de 2020. Para el atleta Johnatan Salinas Ventura, el que pospusieran los Juegos Paralímpicos de Tokio a causa del confinamiento que se vive por el virus COVID-19, le da la oportunidad de obtener una mejor preparación para dichas competencias.



En ese sentido, el deportista mexiquense aprovechará dichas circunstancias para continuar con su preparación, por lo que no decae ante las medidas que se toman en el mundo deportivo.



’Lo tomo de la mejor manera, aprovecho el tiempo para prepararme mejor y con ello obtener las mejores marcas, así como lograr el pase y buscar una medalla olímpica. Siempre hay que ver lo bueno de las situaciones, si nos enfocamos en lo malo, estaremos mal’, apuntó.



Salinas Ventura explicó que los atletas de alto rendimiento tienen un punto a su favor, ya que están acostumbrados a las concentraciones por largos periodos y lo que actualmente viven, es una situación similar, pero en lugar de estar en el Centro Paralímpico Mexicano, está en su casa.



Por otro lado, el deportista señaló que durante este periodo disfruta a su familia, y de esa manera trata de que no sea tan difícil, también realizan diversas actividades como ver películas, hacer la tarea con su hija y eso hace que los días sean normales.



A pesar del optimismo con el que está enfrentando el aplazamiento de la magna justa deportiva, detalló que se ha tenido que adaptar a las dificultades de entrenar en casa, pues no cuenta con el espacio suficiente para trabajar con la técnica de los lanzamientos, por lo que está concentrado en el aspecto físico.



Con los planes de trabajo que le envía el entrenador nacional Iván Rodríguez Luna, Salinas Ventura lanza pelotas de beisbol contra la pared y manipula la jabalina y la bala, adaptándose a los espacios que tiene en su hogar.



Finalmente, acerca del grupo de atletas jóvenes que tiene a su cargo, el deportista comentó que deben mantenerse activos, ya que esta situación es temporal y deben verla como una concentración previa a las competencias y no como un descanso.