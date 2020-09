Jonathan Ventura retoma sus entrenamientos de forma presencial en Huehuetoca

Corrige técnica junto con su entrenador, quien le da consejos por videollamada.



Huehuetoca, Estado de México, 22 de septiembre de 2020. Con el objetivo de retomar su etapa competitiva y con ello buscar el boleto a los Juegos Paralímpicos de Tokio, el lanzador mexiquense Johnatan Abel Salinas Ventura, inició sus entrenamientos de forma presencial en instalaciones deportivas del municipio de Huehuetoca.



Al respecto, el paratleta del Estado de México señaló que luego de que se reabriera en un 30 por ciento los espacios deportivos, él dio paso a una preparación más en forma con la supervisión del entrenador nacional Iván Rodríguez.



’Me siento fuerte, pero como todo, la técnica es la que se pierde más rápido, entonces es lo que estamos corrigiendo por videollamada y consejos del entrenador, que es quien me está apoyando para poder volver a agarrarla, que eso es un poco difícil porque ya no estamos en el Centro Paralímpico ahorita, pero tratamos de adecuarnos para brindar nuestro mejor esfuerzo’, declaró el deportista.



Salinas Ventura comentó que será hasta el próximo año cuando participé en las competencias donde buscará la marca que lo coloque en la justa paralímpica, tomando en cuenta que por el momento sólo se vislumbran eventos dentro del territorio nacional.



En otro orden de ideas, el lanzador del Edoméx, quien además de ser atleta de alto rendimiento se ha preocupado por fomentar el deporte adaptado en la entidad, continúa trabajando a distancia con sus pupilos y en algunas ocasiones se traslada para revisar su trabajo de forma presencial.



’Les estoy dando sus vueltas, sabemos que es un poco difícil porque a mí también se me dificulta, pero tratamos de hacer ejercicio en casa, ahorita que ya dio autorización para abrir los gimnasios es más amplio lo que pueden hacer los muchachos, ahí les estoy jalando las orejas para que sigan y sigan luchando para tener buenos resultados en algunos años más’, concluyó el deportista.