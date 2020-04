Jorge Alcocer salió a dar el pésame

Fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien salió de su cuarentena para dar el pésame a la familia del primer muerto por coronavirus, es decir, sí ha dado la cara aunque sería deseable que no lo hiciera de continuar el número de fallecimientos por la pandemia. Esta aclaración es pertinente ante los detractores del Dr. Alcocer que le reclaman su presencia ante la crisis mundial.



Y del mismo nivel, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, encaró a la familia residente del lujoso fraccionamiento La Vista que viajó a Vail, Colorado, contrajo covid-19 –como ocurrió con el empresario José Kuri y Jaime Ruiz Sacristán- sin notificar la enfermedad a las autoridades sanitarias y en tanto, realizaron con normalidad sus actividades sociales extendiendo el mal.



’Si lo hubiéramos sabido con anticipación se pudo haber hecho algo’ dijo Barbosa al lamentar el pánico que cundió de inmediato y que provocó el cierre del Sport City y el restaurante del fraccionamiento, entre otras medidas pero el mal se extendió a cuando menos una docena de casos ya confirmados en la ciudad. El mal, se dice, afecta a los muy ricos, más que a los colonos sin agua.



Y mientras el pánico cunde a nivel mundial y funcionarios y jefes de Estado salen ya con cubrebocas, en México las autoridades todavía se encuentran en la etapa de estudio de planes de emergencia, cuando ya la pandemia se extendió. Habrá que esperar que ocurra en las próximas horas, pues las medidas son tardías y sólo se activan por la presión de la misma sociedad afectada. Esperamos que el Dr. Alcocer no salga ya a dar más pésames.



TURBULENCIAS

Podrán faltar trabajadores de la CDMX

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo informó que los o las trabajadoras de su administración tendrán que inscribirse a una plataforma para que obtengan el permiso de faltar y que no se les descuente el día a excepción de los del sistema penitenciario, seguridad ciudadana, bomberos, protección civil y de salud; sin embargo, las mujeres embarazadas, personas con discapacidad o que padezcan hipertensión, diabetes u otras enfermedades crónicas que laboren en las instituciones anteriores podrán pedir autorización de su instancia para faltar, y la semana entrante se tomarán otras medidas en las tesorerías para evitar la presencia física de contribuyentes, como el de posponer los pagos, dijo… El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, se reunió con 13 agentes municipales y de policía para coordinar estrategias y hacer frente a la contingencia sanitaria de coronavirus que aqueja la salud de las y los mexicanos y evitar su expansión en la ciudad de Oaxaca.



Junto al director de Gobierno, Robert Mowers Montañez, pidió a las autoridades auxiliares cerrar filas y actuar con firmeza durante la primera etapa, resaltando el cuidado a los sectores más vulnerables ante esta crisis sanitaria, los cuales son: adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa…El lunes 23 de marzo iniciará el receso escolar por 30 días en los 12 mil 102 planteles educativos de las ocho regiones de la entidad que se encuentran incorporados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), periodo que deberá ser empleado para realizar un aislamiento preventivo de las familias por la presencia del coronavirus (COVID-19), en el país, indicó la dependencia…

