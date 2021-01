Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell deben conducirse bajo la verdad para sacar a México del ’hoyo mortal’ en materia de salud: Luis Alberto Mendoza.



El diputados Luis Alberto Mendoza Acevedo (PAN) convocó al secretario de salud, Jorge Alcocer Varela y a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a conducirse bajo la verdad de hoy en adelante para sacar a México del ’hoyo mortal’ y avanzar en la recuperación del país en todos los aspectos.



"Con ya casi 11 meses de una dolorosa y mortal pandemia en México, por fin la Secretaría de Salud aceptó errores y los enderezará, lo que debiese hacer sin olvidar el juramento hipocrático que rige a la profesión de médico en los doctores Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell", señaló en un comunicado.



Mendoza Acevedo consideró que esta vez y sin poner, una vez más, en riesgo la seguridad sanitaria de los mexicanos, "la 4T en el Gobierno tiene la misión de incorporar las sugerencias académicas, médicas y sociales en su nueva estrategia contra el Covid-19".



Refirió la clasificación de México en el ranking de Bloomberg, que revela al país como el peor para vivir en epidemia mundial, sin embargo, advirtió que el ingreso de la vacuna no es la ’salvación’ y menos cuando se compra lo más barato.



’Diario rompemos el récord del récord anterior; manifestamos nuestro reconocimiento, esta vez, a la autoridad federal para retroceder en la mal manejada estrategia sanitaria, pero no es cheque en blanco, exigimos resultados periódicos’, añadió.



Comentó que su bancada ha presentado puntos de acuerdo y varias legislaciones que tienen que ver con un gradual avance en la agenda de salud, pero "la ceguera política de Morena no ha permitido transitar estas propuestas".



’Coincidimos en que debe haber un alto en el camino, pero también un alto en la hipocresía, en la avaricia y en el egoísmo de la mayoría, son momentos de hacer unión y esa es la propuesta que siempre ha dado Acción Nacional, ser solidarios con las realidades’, dijo.



Mendoza Acevedo enfatizó que la Federación no ha podido prosperar en el control del coronavirus porque "no sabe gastar el dinero, juega con las mentes de los mexicanos y regatea los sueños de un futuro digno y saludable para las familias".



Reprobó que entre los militantes y legisladores de Morena exista un enfoque de salud sin humildad para los más necesitados, "haciendo énfasis en el símbolo parlamentario que representa la 4T al pedir vacunas Covid-19 para ellos mismos, dejando atrás la posibilidad de inmunizar a sectores necesarios".



’Pareciera que el Gobierno Federal busca hacer las paces con su electorado enojado, que ha perdido a un ser querido y no puede más con la economía actual, eso es lucro y es injustificable, por eso el llamado a los funcionarios de alto nivel en Salud para que hagan su trabajo lo mejor posible en esta presunta nueva era que construyen para retomar el rumbo de la pandemia en pro de los mexicanos’, concluyó.