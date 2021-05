Jorge de la Vega con rumbo fijo a la diputación local

En su intensa campaña por los municipios y comunidades del distrito 23 electoral y aplicando en todo momento el distanciamiento social, el candidato del PRD a esta Diputación, Profesor Jorge de la Vega Membrillo, en todo momento ha sido bien revivido e incluso los ciudadanos le ha refrendado su apoyo.



Además de que es conocido por toda la region, vecinos de las diferentes localidades señalaron que cuando fue Diputado local por el mismo distrito, que incluía más municipios en ese entonces, bajo muchos recursos a las comunidades para obras y para apoyar a la gente más necesitada.



"No como el que hoy busca de nuevo la reelección que simplemente no cumplió con su compromiso de eliminar la tenencia vehicular, si no que al contrario, hubo un reemplacamiento masivo a un costo muy elevado y de ribete con aumento en la tenencia" señalaron vecinos de Santa Catarina Texcoco.



Por ello, en los constantes recorridos el candidato a diputado local, Jorge De la Vega Membrillo ha sido recibido con agrado e incluso se le están sumando gente afiliada a otros partidos pues ya vieron que los mismos quieren reelegirse cuando no han cumplido ninguna de sus promesas.