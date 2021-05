Jorge Salgado en Morena

*Mario Moreno, ’la guerra sucia no nos detendrá’



Hoy en Chilpancingo realizó un mitin de campaña Evelyn Salgado, junto con su papá, Félix Salgado, pero es casi seguro que nadie recuerda qué propuso como candidata a la gubernatura por Morena.

Esto es así porque la mayoría de los comentarios y notas son acerca de la suma a esta campaña de Jorge Salgado Parra, quien ha tomado una decisión de gran envergadura que seguramente no fue fácil y corresponde al grado de molestia que padece al no ser tomado en cuenta en la alianza.

Si todos anhelaran una civilidad política democrática para nuestro estado y el país, este cambio de partido debería verse con respeto, y contrario a lanzar anatemas y procacidades en su contra, debería tomarse como una acción más en un proceso electoral, donde pueden darse cambios de rumbo sin que eso necesariamente genere rompimiento de lanzas en su contra.

Esto, claro, sería el ideal en una cultura política cívica, pero donde nos ubicamos no es así.

Por lo que seguirán escuchándose las voces que no perdonan la traición, algo que ni Maquiavelo justificaba.

’La traición es el único acto de los hombres que no se justifica’, señalaba el florentino.

Y es más criticable cuando se privilegia el interés personal por el común.

Sin embargo, en el caso de Jorge Salgado sería interesante saber qué es lo que pasó en los procesos de negociación con su partido y el PRD, y quién estiró la liga más allá de su flexibilidad.

Pero también está claro que cualquiera puede cambiar de ideas y lo que antes era de su gusto puede ya no convencerlo, así de plástico es el cerebro, y así de flexibles pueden ser las convicciones y las ideas.

Hay que saber diferenciar la traición del legítimo derecho que todos pueden tener a replantear sus ideas y marcar distancia de un partido político si éste ya no se adecúa a sus exigencias de su realidad que le llevaron a permanecer en él –o regresar a éste después de haber ido al PRD– y ahora pasar a Morena.



Será interesante la evaluación de los daños que este cambio puede realizar en la candidatura de Alejandro Arcos, quien estaba firmemente convencido de que su amigo Jorge Salgado estaría con él en este proyecto hacia la presidencia municipal de Chilpancingo.



Aunque no se deben desestimar los comentarios en redes sociales de algunos priistas seguidores del legislador pro morenista, de que ellos siguen siendo fieles a su partido y de que si Jorge se fue a Morena, ellos no lo harán.



Sin duda, cada día que pasa el proceso electoral genera mayor interés.



MIENTRAS EVELYN ESTABA EN CHILPANCINGO, MARIO MORENO ESTUVO en Metlatónoc donde dijo que el gobierno federal, el partido de enfrente ha cancelado todos los programas como el Seguro popular, comedores comunitarios y no les dio fertilizante a todos. Por ello mi compromiso es que lo que Morena les quitó, Moreno se los va a regresar’, aseveró.

El candidato del PRI–PRD insistió en que ’los de enfrente saben que llevamos la delantera, y no solo en números si no con el cariño de la gente’, y agregó ’que en su desesperación buscarán hacer guerra sucia como acostumbran pero nada nos detendrá’.

Hizo el llamado a sus compañeros del PRD y del PRI, candidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales y federales, a que se siga adelante con una campaña ’cercana y de propuestas.’

’Recordemos algo, nadie ataca al que va perdiendo, quien va ganando se concentra en proponer, ¡Por qué Así gana Guerrero!’ resaltó el candidato Mario Moreno.

Recordó a un mes de las elecciones ’caminamos a paso firme; hoy los guerrerenses nos refrendan su confianza, queremos paz, buscamos un crecimiento en todos los sentidos, un gobierno responsable y por ello vamos a ganar ese día’.

Invitó a toda la gente a que éste 6 de junio ’salgan a votar por el proyecto que da certeza, por el proyecto que nos hará tener una mejor calidad de vida’ y ’darle la espalda aquellos que promueven el odio, el divisionismo, el desorden,’ apuntó.