Jornada contra la pandemia del C0VID-19 en Tepetlaoxtoc

Continúan autoridades de Tepetlaoxtoc, atendiendo la política de la presidenta municipal Ma Eva Bustamante, con la prevención y propagación del COVID-19 en la demarcación, con la sanitización de áreas concurridas como comercios y transporte de pasaje.



El H. Ayuntamiento, instruyó a Protección Civil, Bomberos y atención Prehospitalaria, a cargo de José Carlos Vázquez Beltrán, seguir los trabajos con las jornadas de sanitización sobre todo al transporte público, ya que es una medida preventiva a favor de los tepetlaoxtoquenses.



De igual manera, se exhortó llamado a los habitantes para que se queden en sus casas, afín de evitar la expansión del COVID-19 en el municipio de Tepetlaoxtoc, después de haber comunicado a través de los diversos canales oficiales del Gobierno las medidas establecidas por los gobiernos federal y estatal.



Así, como la restricción de operaciones a giros económicos no esenciales; el Gobierno Municipal, implementó operativos en toda la demarcación para retirar a aquellos comercios que incumplen con dichas medidas.



Consecuencia de estos operativos, que de momento no hay algún padecimiento originado en la demarcación de Tepetlaoxtoc; hay la posibilidad de que alguna persona haya llegado y se encuentra en resguardo en su hogar.



Lamentable, la disminución de la actividad comercial no esenciales. operativos también se llevarán a cabo de forma permanente en la cabecera, aunque en los tianguis establecidos deberán tomar medidas pertinentes.



A largo del territorio municipal, la participación de elementos de la Dirección de Desarrollo Económico, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública y la Coordinación de Inspección y Notificación.