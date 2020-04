Jornada de Sana Distancia permanecerá hasta el 30 de mayo para evitar propagación del coronavirus: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció en la conferencia de prensa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por recomendación del grupo científico consultado por el gobierno federal, la Jornada de Sana Distancia permanecerá hasta el 30 de mayo para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.



En los municipios de baja o nula transmisión las medidas de seguridad sanitaria y el aislamiento social permanecerán hasta el 17 de mayo.



En todos los casos se mantendrán, hasta nuevo aviso, las medidas de protección de los adultos mayores y personas con mayor riesgo de complicaciones graves de COVID-19.



En este periodo se debe asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas sanitarias, regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación, así como segmentar la movilidad en el territorio nacional.



A partir del 1 de junio se podría regresar de manera escalonada a las actividades económicas.



"Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa, que quienes vivimos zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios", explicó el funcionario.



Reiteró que técnicamente no estamos en la fase 3 en forma generalizada, pero dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como si se hubiera declarado esta etapa, como el Valle de México.



López-Gatell proyectó el fin de la epidemia COVID-19 para el 25 de junio en el Valle de México, siempre y cuando se mantengan las medidas de Sana Distancia y de mitigación entre la población.



FECHA DE REGRESO A CLASES



El regreso a clases sería el 17 de mayo en los municipios donde no hay casos de coronavirus, en los estados más afectados el retorno a las actividades escolares será a partir del 1 de junio.



En México hay cinco mil 847 casos confirmados de coronavirus y 449 personas han fallecido, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud.