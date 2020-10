José Eduardo Derbez revela que dio positivo a Covid-19

La pandemia de coronavirus ha afectado a miles de personas en todo el mundo y los famosos también han sufrido a causa de este virus como fue el caso del actor José Eduardo Derbez, quien reveló que hace unas semanas dio positivo a la prueba de Covid-19.



Por medio de un video en su canal de YouTube, el hijo menor de Eugenio Derbez comentó que debido a un proyecto de trabajo tuvo que salir de México pero fue al regresar cuando comenzó a sentirse mal.



"Estuve una semana encerrado fuera de México y después me pasaron a otra casa con la gente que iba a estar grabando y ya estuvimos cuidándonos, cuidándonos y a la hora de grabar seguían haciéndome pruebas y pruebas cada cuatro días para saber que todo estuviera bien y la verdad es que todo salió muy bien (…) De regreso en el aeropuerto igual, esuve tomando muchas precauciones con traje completo, lentes, cubrebocas", afirmó José Eduardo.



Sin embargo, José Eduardo destacó que regresando a la Ciudad de México fue cuando comenzó a sentirse mal por lo que cree que fue en el aeropuerto donde se infectó.



"Yo regresé un jueves y el domingo en la noche me comienzo a sentir mal, empecé con dolor de cabeza fuerte pero no le hice caso, me dormí y el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, de hecho nii siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, me dolían mucho los pies, las manos, los brazos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta y decidí esperarme", mencionó José Eduardo.



Pero después decidió hacerse la prueba de Covid-19 para saber si se había contagiado con el virus y el resultado fue positivo, por lo que confesó que le dio mucho miedo.



"Me puse muy mal, me espanté mucho, desde que me sentí mal empecé a ver noticias, vi una señora que dijo que su marido comenzó con dolor en los ojos y días después murió, entonces yo traía ese dolor de los ojos. Me puse muy mal, lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo cuando yo me había estado cuidando tanto", aseguró.