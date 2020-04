José Luis Gutierrez Cureño ex presidente de Ecatepec le "Sangra la Boca"

Ecatepec Méx.-Mujeres de diversas comunidades de Ecatepec, se dieron un tiempo para salir a las calles principales y al jardin de este municipio para realizar una valla humana como muestra de apoyo a la labor que realizan las integrantes de la Policía Femenil de Ecatepec, para resguardar las fronteras del municipio y participar en operativos para combatir a la delincuencia.



Este gesto de apoyo a las mujeres policías causó "ampula" entre diversos actores políticos de este municipio, entre ellos al ex presidente municipal perredista, José Luis Gutierrez Cureño, quien aprovechó este evento para salir de las penumbres y criticar que el nuevo Grupo Femenil de mujeres policías actúan de manera prepotente.



Tal parece que el expresidente municipal Gutiérrez Cureño tiene mala memoria al criticar esta manifestación de apoyo, olvidándose qué fue precisamente en su administración 2006-2009 cuando ocurrieron las mayores represiones que se tengan memoria contra la población.



Para prueba basta recordar aquella manifestación del 24 de abríl del 2007 que se dio en la explanada del palacio municipal durante su administración, cuando diversas organizaciones sociales se manifestaron en demanda de mejores servicios y seguridad.



En esa ocasión para persuadir a un grupo de hombres, mujeres y niños un grupo de alrededor de 100 granaderos acaballo y con su grupo antimotines golpearon a los manifestantes, dejando un saldo de más de 20 personas lesionadas.



Cave recordar que el ex presidente perredista, durante su administración 2006-2009 muy poco interés puso para bajar la delincuencia en este municipio, y eso contribuyó para que Ecatepec en los última años se llegara a colocar entre los municipios más inseguros en el país.



El criticar el actuar de la policía recientemente es válido siempre y cuando se tenga la calidad moral y un historial limpio con el que claramente no cuenta Gutiérrez Cureño quien fue señalado durante su administración de reprensor.