José Ramón Amieva, ex jefe de gobierno de CdMex y aspirante a la alcadía de Mixquiahuala, Hgo contagiado por Covid 19

José Ramón Amieva Gálvez, exjefe de Gobietno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena) a la alcaldía de Mixquiahuala el dio positivo a la prueba de SARS-CoV-2, luego de que se la realizara al tener sintomatología de la enfermedad.



A través de un audio que hizo circular a través de sus redes sociales, Amieva afirmó que su cuerpo comenzó a presentar cambios en cuanto a síntomas leves como el dolor de cuerpo, dolor de cabeza y principios de fiebre, lo que derivó de manera inmediata a recurrir al aislamiento y a comenzar a tomar medicinas bajo prescripción médica, para poder controlar el virus.



Así mismo, mencionó que tras presentar estos síntomas decidió de manera voluntaria y responsable realizarse la prueba la cual dio positivo al nuevo coronavirus.



’Me siento bien, afortunadamente estoy oxigenando de manera adecuada, la fiebre que en un principio quiso aparecer hasta ahora no he tenido fiebre, pero pues debo de estar en un proceso de aislamiento’, externó el exjefe de Gobierno de Ciudad de México



Agregó que es consciente de que por el momento participa en un proceso de selección para aspirar a la candidatura con el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por el municipio de Mixquiahuala y por tanto hace del conocimiento que el diagnóstico y circunstancias de lo acontecido lleguen a la dirigencia nacional del partido y a medios de comunicación con fines informativos para conocer el protocolo de actuación como aspirante.



’He decidido comunicárselo a Morena, a los medios y a las instancias ciudadanas de nuestra comunidad de manera inmediata, en nosotros tenemos una responsabilidad de no contagiarnos y de no contagiar, y obviamente pues esto involucra que ahorita estaré en ese aislamiento hasta que el virus desaparezca plenamente de mi cuerpo y lo vamos a afrontar con mucha responsabilidad haciéndole caso a las recomendaciones médicas y con mucha fe en Dios’, finalizó el ex funcionario.