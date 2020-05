Josefina Vázquez Mota pretende proteger a menores de edad

Precisa Vázquez Mota fortalecer y ampliar refugios para proteger a mujeres y menores.



Registradas 26 mil llamadas de auxilio: en medio de esta pandemia se tiene el número más alto de feminicidios y homicidios dolosos de los últimos cuatro años, señala la senadora.



Ante el aumento de la violencia doméstica por la emergencia sanitaria del Covid-19, la senadora Josefina Vázquez Mota llamó a fortalecer y ampliar la red de refugios en todos los órdenes de gobierno, a fin de proteger a mujeres, niñas y niños que necesiten salir de sus hogares por seguridad.



Justo en medio de esta pandemia, se tiene el número más alto de feminicidios y homicidios dolosos de los últimos cinco años, advirtió la legisladora en un mensaje.



La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia indicó que, tan sólo en el mes de marzo de este año, fueron registradas alrededor de 26 mil llamadas de auxilio por este problema. ’Es el número más alto que se ha recibido en los últimos cuatro años’, señaló.



En este sentido, destacó que se tiene un estimado de que la violencia contra las niñas y niños, creció cerca de 14 por ciento, debido a que ’desafortunadamente el peor victimario lo tienen al lado de su habitación o dentro de ese mismo metro cuadrado en el que se encuentran’.



Según la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en lo que va de esta crisis generada por el Covid-19, aumentó 100 por ciento la violencia contra mujeres, niñas y niños en los hogares.



’Durante esta pandemia los hogares se vuelven infiernos, porque los agresores están ahí. La violencia está en toda su magnitud y en todos sus ámbitos, no ha estado en cuarentena’, expresó.



Vázquez Mota mencionó que las mujeres mexicanas no se van de sus hogares porque no tienen a dónde ir y proteger a sus hijas e hijos, por ello, subrayó, es indispensable ampliar las redes de apoyo de este tipo de violencia en todos los órdenes de gobierno y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años trabajando en esta tarea.



Consideró urgente acompañar a esas familias, a miles de mujeres, niñas y niños, que en su casa viven ’violencia, muerte, sufrimiento y minuto a minuto un infierno’.



La legisladora del PAN puntualizó que desde el Senado de la República se trabajará para erradicar cualquier clase de violencia contra mujeres, niñas y niños, a fin de que ’en lugar de hogares de muerte, sean hogares con paz’.