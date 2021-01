Joven daltónico ve por primera vez los colores; video de increíble reacción se vuelve viral

¿Te imaginas ser daltónico y por primera vez ver los colores? Esto le sucedió a un joven daltónico de Estados Unidos que recibió un regalo de sus amigos. Gracias a unos anteojos, el joven pudo ver algunos colores por primera vez. La eufórica reacción del hombre se volvió viral en redes sociales. McKinley Erves de LaGrange, Georgia, descubrió que tenía daltonismo cuando estudiaba en secundaria, pues tenía dificultades para distinguir tonos del color verde o rojo, informó el sitio Today.com, de la cadena NBC.



Así que para su cumpleaños número 22, sus amigos decidieron sorprenderlo y obsequiarle unos lentes especiales. Al probar el artefacto, decidieron grabar su reacción, la cual le ha dado la vuelta al internet.



’Él observará ese rubí rojo de allí", dice alguien mientras graba la reacción del joven. "Hermano, esto es... No puede ser que vea eso", dijo Erves completamente emocionado al probar los lentes. En el video que fue publicado el pasado 4 de enero en la cuenta @maciavelli_ se aprecia cómo el joven daltónico vio por primera vez el color de una hoja y un vehículo de su barrio. "El hecho de que casi nunca mencioné mi deseo de gafas para daltónicos y mis amigos literalmente se desvivieron por conseguirme un par para mi cumpleaños, me dice lo mucho que me quieren. ¡¡¡No podría haber pedido mejores personas para elegir llamarlos mis hermanos!!!!", escribió el joven en la publicación. El joven expresó que desde ese momento no se quitó los anteojos y catalogó el regalo como uno de los mejores que ha recibido en su vida: "Este es probablemente uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida. Es un cambio de vida", expresó a Today.com.



La publicación de inmediato causó revuelo en las redes sociales. Se volvió viral con miles de likes y múltiples comentarios: "Esto es tan dulce. Me encanta a veces nos olvidamos de admirar las pequeñas cosas de la vida", escribió una usuaria.