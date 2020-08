Joven de 19 años que aceptó haber cometido acoso y ’pornovenganza’ ganó una elección primaria demócrata en Kansas

En elecciones primarias recientes se han registrado resultados escandalosos por el perfil del candidato más votado. En el Partido Republicano, por ejemplo, personas que promueven las delirantes teorías conspirativas conocidas como QAnon lograron triunfos en procesos internos partidistas y competirán en noviembre por escaños en el Congreso.



Una de ellas, Marjorie Taylor Greene, compite en un distrito de Georgia mayoritariamente republicano, por lo que es muy probable que llegue a la Cámara de Representantes.



En el Partido Demócrata también se cuecen habas. De acuerdo al relato de The New York Times, el joven Aaron Coleman, de 19 años, ganó el pasado 4 de agosto la primaria demócrata por la candidatura a un escaño en la cámara estatal de Kansas tras derrotar por solo 14 votos al representante titular, Stan Frownfelter, que llevaba en el puesto siete periodos seguidos.

Coleman se postuló, con un discurso progresista y de cambio, en un distrito en el que no tendrá rival republicano en noviembre y ante ello Frownfelter ha decidido competir de modo independiente en la elección general, para tratar una vez más de frenar a Coleman y para deslindar a su partido de los antecedentes del joven candidato.



Según líderes demócratas estatales, los votantes al parecer no estaban muy al tanto del historial de Coleman y por ello él logró su cerrada victoria. Ahora, los líderes del partido, incluida la gobernadora de Kansas, darán su apoyo a Frownfelter y le dará la espalda a Coleman, pese a que nominalmente sea el joven en abanderado demócrata.



Durante la campaña, Coleman ya había causado escándalo luego de comentarios en Facebook donde dijo, en líneas generales, que le causaría risa que candidatos republicanos que no usan mascarillas enfermaran e incluso fallecieran de covid-19.



Ahora, tras él haber aceptado sus prácticas hostiles de su adolescencia temprana, el aparato partidista se dispone a taparle el camino al legislativo de Kansas.



¿Bastará eso para impedir que Coleman gane la elección y se vuelva representante estatal? Dado el escaso margen de su victoria en la primaria, 823 votos contra 809, es posible que si Frownfelter y el aparato del partido ventilan a gran escala las citadas acciones del joven podrían lograr su derrota.