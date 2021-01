Joven esconde anillo de matrimonio en hamburguesa y reacción de su novia fue decepcionante

Un video en el que se ve a un joven proponerle matrimonio a su novia de una manera original se volvió tendencia en las redes luego de la inesperada y decepcionante respuesta que obtuvo por parte de su pareja. La grabación fue compartida en Facebook y se volvió viral en cuestión de horas.



En el video se ve a un joven grabar a su pareja justo en el momento en el que está a punto de descubrir el anillo de matrimonio que se esconde en la hamburguesa que se disponen a comer. La pareja está acompañada de una tercera persona, amiga de ambos.



A los pocos segundos de iniciar el video la joven encuentra el anillo entre la hamburguesa y se pregunta: ’¿Qué es esto?’, a lo que su novio le cuestiona: ’¿Qué encontraste?’. Un anillo responde ella: - ’Pobre chava, al hacer las hamburguesas se le cayó,’ declara enseguida.



’Está todo feo, súper aburrido’

Tras recibir esta respuesta, el joven que graba la escena cuestiona a su novia por qué piensa que el anillo es de la joven que elaboró la hamburguesa: ’¿Por qué piensas que es de la chica de la tienda?’.



-"¡Ay! velo esta todo feo. Súper aburrido, ni pesa, está todo feo. Parecen de las maquinitas, que le echas 5 pesos. Pobre de ella, si te van a dar un anillo que le echen ganitas, que esté más bonito. Yo le diría que no."



-"¿Segura que se lo quieres ir a regresar? ¿Estás 100 por ciento segura? ¿No te lo quieres quedar tú? ¿En serio se te hace feo? bueno vamos recogiendo las cosas. Si se te hace muy feo, yo se lo voy a entregar." - Responde el autor del video.



Enseguida el joven se pone de pie y se va con el anillo mientras sigue grabando: ’Creo que me precipité en pedirle matrimonio de esta manera, pero ella me gusta mucho. Sin embargo, creo que ella ya demostró su verdadera naturaleza. Creo que es muy interesada, creo que voy a terminarla. Tal vez no fue lo mejor cómo lo hice pero creo que no se vale’, concluye el autor de la grabación.



El video ya ha sido compartido cientos de veces en las redes sociales y cuenta con decenas de comentarios de parte de los usuarios de Facebook en donde en cuestión de horas se convirtió en un video viral.