Jóvenes de América Latina consideran no estar en riesgo por Covid-19: Unicef

Cerca de un tercio de 10,500 jóvenes en América Latina y el Caribe considera no estar en riesgo de contraer Covid-19, según una encuesta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Asimismo, sólo un tercio de los encuestados eligió todas las respuestas correctas cuando se les preguntó cómo se transmite el nuevo coronavirus y menos de la mitad pudo identificar sus sitios web nacionales de información sobre esta enfermedad.



’No tener los datos sobre la pandemia pone en peligro la vida de los jóvenes y sus familias. Pero no se debe culpar a los jóvenes por estar mal informados’, dijo el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen.



’Estos hallazgos inquietantes resaltan la importancia y la urgencia de llegar a los jóvenes de América Latina y el Caribe con la información correcta, especialmente aquellos con acceso limitado a las plataformas digitales’, agregó.



Más de 40 por ciento de los encuestados mencionaron los medios tradicionales como su principal fuente de información sobre Covid-19, 21 por ciento citó las redes sociales y sólo 10 por ciento eligió servicios de mensajería instantánea.



Además, casi 95% de los jóvenes encuestados dijeron que se necesitan acciones para combatir la pandemia, aunque casi la mitad también consideró que sus comunidades no están completamente preparadas para lidiar con Covid-19.



La encuesta se realizó en 31 países de esa región a través de mensajes de texto e indicó una falta de conocimiento sobre los síntomas, prevención y transmisión de Covid-19. Esto debido a que sólo 44 por ciento de los jóvenes consideró estar informados sobre el virus en general.



’En los próximos días y semanas, la participación de los jóvenes podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra la pandemia en América Latina y el Caribe. Es fundamental hacer que la información confiable no sólo sea accesible sino también atractiva para los jóvenes para que se sientan parte de la solución, no del problema’, dijo.



Forbes