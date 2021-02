Jóvenes de la UAGro colectan basura tecnológica para darle un final adecuado y evitar contaminación

Con la intención de ayudar a que no se deteriore el planeta con la basura tecnológica que se genera todos los días, jóvenes egresados de facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero instalaron un centro de acopio de aparatos electrónicos en desuso a los que se les dará un destino final adecuado.



El centro de acopio se instaló frente a la Cruz Roja de esta capital y en él se reciben baterías de todo tipo, cartuchos de tóner vacíos, computadoras viejas, monitores, televisores o pantallas descompuestas, radios, videocaseteras, DVD, cargadores de celular o cualquier cable en desuso.



El biólogo Uriel Winstón indicó que como egresados de la UAGro se sumaron a la campaña para apoyar a la maestra Guadalupe Díaz que coordina el departamento de sustentabilidad de la Universidad y el programa UAGro-Verde.



El reciclatón inició actividades el día 28 de enero y estará hasta este sábado, durante todo el día afuera del comedor universitario frente a las instalaciones de la Cruz Roja.



El joven expresó que las baterías contienen ácidos y diversos químicos que al degradarse el contenedor se liberan en el ambiente y generan contaminación tóxica para el ser humano, por ello se busca concentrar todas las baterías y a través de convenios con la Semaren se llevan a destinos adecuados.



En el caso de aparatos el destino se busca en dos vías, primero se revisa si se trata de un aparato que aún funcione y si hay alguna persona a la que le pueda ser útil, en ese caso se dona, pero si no tiene utilidad se separan los componentes para que se haga un reciclaje correcto y no se genere basura tecnológica.



’Tenemos casos en los que personas se han acercado para pedirnos televisores o computadoras aunque sea viejitos para poder realizar las tareas, entonces hay cosas que para algunas personas ya no sirven pero para otras aún son de utilidad y eso se revisa y se dona, lo que ya no es útil se envía al reciclaje pero de una forma correcta’.