Jóvenes de Zihuatanejo que pescaban en La Madera confrontan a policías

Zihuatanejo, Gro., (Junio 23, 2020).- Un grupo de jóvenes pescadores confrontaron a los elementos de la Policía Turística, porque se negaban a retirarse del andador Paseo del Pescador en playa La Madera, pero al final se fueron.



El hecho ocurrió a las 17:30 horas de este martes, cuando los uniformados abordaron a cinco personas que pescaban desde el andador, pero como en un principio no se habían querido retirar fue necesario que pidieran apoyo de los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.



Los policías turísticos finalmente pudieron convencer a los pescadores de retirarse, pues les explicaron que aún no terminaba el confinamiento y está suspendida cualquier actividad en playa hasta el próximo 30 junio.



Policías estatales y militares se quedaron frente al Museo de la playa Principal, ya que no fue necesario que intervinieran. Un policía explicó que había un problema con unos pescadores, pero que finalmente se calmaron.



En el recorrido de este medio, los policías turísticos también retiraron a un grupo de personas que pretendían recorrer el Paseo del Pescador y también les explicaron la situación para evitar algún mal entendido.

Fuente: vozdezihuatanejo