Juan Carlos Zuani para ser el mejor diputado de Naucalpan

Un naucalpense de corazón que ha vivido al igual que la gente de esta demarcación, la decadencia de un Municipio que llegó a ser de los mejores del Estado de México.

Él quiere que la gente lo conozca personalmente, por lo que realiza acciones presenciales encaminadas a generar cambios trascendentes para Naucalpan y la Nación.



Si observamos la gran inseguridad que se vive en Naucalpan, donde el incremento de feminicidios ha rebasado cifras inimaginables, donde la delincuencia se vive a diario en las calles, en el transporte público, afuera de los domicilios y hasta bajándote de tu auto, llega la pregunta:



¿En qué momento Naucalpan se convirtió en este desastre?



Calles sin pavimentar, sin iluminación, escasez de agua, carencia de museos, casas de cultura y actividades recreativas que aporten sano entretenimiento a la juventud que es el futuro de México y ahora con la pandemia, muchos negocios cerrados y el desempleo se ha duplicado o triplicado.



Ante este panorama, está claro que la gente vota por los partidos, sin conocer a las personas que se postulan al cargo y así hemos probado PRI, PAN, MORENA, etc., y con tristeza vemos que nada funciona.



Juan Carlos Zuani es un abogado y empresario que ha vivido en Echegaray, Satélite, Santa Cruz, Lomas Verdes y Jardines de Satélite. Se forjó como deportista y estudiante y asentó sus negocios en Naucalpan, por lo que conoce el acontecer en el Municipio desde hace 50 años.



Él, al igual que la gente de la demarcación, quiere un cambio y para generarlo se ha postulado como Diputado Federal del Distrito 22, apoyando su candidatura desde un partido nuevo: RSP (Redes Sociales Progresistas), ofreciendo interesantes propuestas y enfocando acciones presenciales a generar beneficios que favorezcan a familias de colonias rurales, populares y residenciales.



Un claro ejemplo es la reciente visita del Lic. Juan Carlos Zuani Grimaldo, al Barrio Agua Buena del pueblo Santiago Tepatlaxco, Naucalpan de Juárez, en donde todas las calles vecinales han sido construidas y pavimentadas por los mismos vecinos, ante la inexistente atención de las autoridades municipales a esas zonas rurales.



El domingo 25 de abril, Don Paulino Fiscal Tenich, líder de este barrio, se preparaba con su gente a realizar ’la faena’ consistente en la pavimentación de una calle vecinal. Esa mañana cuando daban inicio las labores de acarreo de materiales, se presentó el Lic. Juan Carlos Zuani Grimaldo, Candidato a Diputado Federal en el Distrito 22, por el partido Redes Sociales Progresistas, junto con dos personas más y pidió a los presentes le permitiesen incorporarse a las labores de pavimentación de su calle principal.



Les explicó que indebidamente algunos candidatos regalan despensas, materiales o utensilios de labor, a pesar de que está prohibido por la Ley Electoral, pero no así el trabajar con las propias manos para ayudar a las personas que lo necesitan. Incluso mencionó que es mucho más satisfactorio ayudar con el corazón que andar regalando cosas intentando comprar votos.



Don Paulino Fiscal por su parte, se mostró sorprendido y muy agradecido comentó: ’De por si nunca nos había visitado un candidato en estos lugares remotos del Municipio, mucho menos habíamos visto que alguno de ellos se pusiese a trabajar con la gente’.



https://youtu.be/NnH4405QVrA



Al final de ’la faena’, Juan Carlos Zuani, agradeció a los habitantes del Barrio Agua Buena, la oportunidad de permitirle ayudar, confiando en que este tipo de acciones diferentes a las que realizan los políticos tradicionales, podrán otorgarle la preferencia en las próximas elecciones del 6 de junio.



Este candidato en congruencia con los principios de su partido, propone #SanarNaucalpan y #SanarAMéxico de la siguiente forma:



-Por Naucalpan



Impugnando para lograr vía amparo el nuevo plan de desarrollo urbano que pretende destrozar la plusvalía de las zonas residenciales de la demarcación.



-Por la Nación



Buscando retomar el rumbo de la energía limpia no contaminante.



-Por Naucalpan y Por la Nación



Reactivando la economía, presentando un programa en el que con el 1% del costo del aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, se puedan reactivar las MIPYMES, que son la base para la reactivación en cadena de empresas micro, medianas y grandes.



Además, el Lic. Juan Carlos Zuani Grimaldo, Candidato a Diputado Federal en el Distrito 22, por el partido Redes Sociales Progresistas, está visitando los hogares de Naucalpan, para que la gente lo ubique y conozca su propuesta.



Así mismo, extiende una invitación a seguir sus redes sociales para conocer las actividades que se van realizando encaminadas a demostrar porqué él es la opción como Diputado Federal de Naucalpan en estas elecciones del 6 de Junio.