Juan Hugo de la Rosa propone ley de ingresos propia para municipios del Estado de México

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Por sus logros e importantes iniciativas en materia de municipalismo, seguridad ciudadana y desarrollo social, el Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (SECTEC) visitó al Cabildo de Nezahualcóyotl para invitar al alcalde Juan Hugo de la Rosa y sus integrantes a sumar sus propuestas a fin de incluirlas en la nueva propuesta de constituyente estatal que señaló redefinirá el futuro de la entidad.



Durante la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo realizada de manera virtual y a distancia, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García agradeció la visita del Mtro. Mauricio Valdés, Coordinador del SECTEC, a quien acompañó el Mtro. Rubén Islas, Secretario Técnico y el Dr. Carlos Pérez, Subcoordinador de Análisis Constitucional, al tiempo que señaló que ya era tiempo de reconstruir el constituyente estatal con el objetivo de otorgar más y nuevos derechos a la población, pero sobre todo para reconocer y garantizar las facultades de los gobierno municipales en materia fiscal, normativa.



Detalló que, entre otros temas, es urgente reformar la carta magna estatal a fin de que los municipios puedan generar su propia Ley de Ingresos que le permita mayor autonomía, así como modificar la regla de reparto presupuestal federal de 80 por ciento para la entidad y 20 por ciento para los municipios para hacer justicia al contribuyente y que los gobiernos locales logren cubrir de mejor manera las necesidades y servicios públicos elementales, pues finalmente son los responsables de solucionar los problemas inmediatos de la población.



En ese sentido. el Mtro. Mauricio Valdés, señaló la importancia de analizar dichos temas y contar con la activa participación del gobierno municipal y ciudadanía de Nezahualcóyotl, pues se distinguen por su capacidad de innovación, vanguardia y éxito en rubros como la seguridad pública y la prestación efectiva de servicios públicos, por lo que resaltó que el proceso de reforma del constituyente local es una oportunidad para hacer eco y fincar bases para hacer de dichos logros una realidad permanente en todo el Estado de México.



De la Rosa García afirmó que es fundamental el reconocer al municipio como parte de la federación y no sólo como un órgano de gobierno, a fin de alcanzar un trato digno y avanzar en lugar de retroceder en temas como las facultades recaudatorias como la del impuesto predial, la cual debe fortalecerse y no ponerse en riesgo como ha sucedido durante los últimos años.



Puntualizó que desde 1995 no se había llevado a cabo un ningún proceso de reforma del constituyente local, lo que debe comprometer a todos los gobiernos municipales a integrarse y hacer sus aportes correspondientes a fin de obtener certeza jurídica y poder incidir de mejor manera en temas como la seguridad ciudadana, en el que subrayó Neza tiene mucho que aportar, así como en lo que refiere al derecho a la ciudad y el buen gobierno.



Apuntó que el gobierno municipal que encabeza también solicitará el nuevo constituyente estatal retome la construcción y disposición de Comisiones en Cabildos, pues fungían como un importante instrumento para alcanzar las metas propias del bienestar para la población, por lo que su desaparición ha causado mucha inquietud en el cuerpo edilicio de Neza y seguramente también de otros municipios



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García calificó como histórica esta oportunidad que por primera vez otorga el Legislativo Estatal a los gobiernos municipales de generar aportaciones que de manera franca y de acuerdo a circunstancias y realidades de cada municipio para mejorar la carta magna mexiquense, por lo que manifestó Neza participará con la responsabilidad y compromiso que ello implica.