Juan Pablo ’Pivi’ Romero satisfecho con los resultados de su reciente encuentro boxístico

Realiza un boxeo inteligente para salir lo menos dañado posible.



Villa del Carbón, Estado de México, 6 de diciembre de 2020. Luego de salir con el puño en alto en su decimotercera pelea como profesional, el boxeador mexiquense Juan Pablo ’El Pivi’ Romero se dijo satisfecho de este encuentro, en el que derrotó a Sergio ’El Tama’ Torres, por decisión, en una pelea a 10 rounds.



El pugilista mexiquense, que poco a poco se ha ganado un nombre como peleador profesional, detalló que se siente bien con el resultado, ya que el rival era fuerte y lo importante era salir victorioso y continuar su carrera como invicto.



’Estoy muy bien, muy contento, el resultado se dio gracias a Dios, hicimos una gran pelea ante un rival difícil, complicado, pero resolvimos bien todos los ataques que él tiraba; es zurdo, arriesgamos lo menos posible y obtuvimos el campeonato Fercarbox’, indicó Romero Marín.



’El Pivi’, que pertenece a una nueva generación de boxeadores en los que además de perseguir el triunfo se enfocan tener el menor daño para ellos y su rival, se sintió satisfecho con su desenvolvimiento dentro del cuadrilátero.



’Tuvimos que salir a hacer un boxeo inteligente, algunos comentaristas les gusta que el boxeador vaya y que haya sangre, que se muestre más agresivo, pero el rival no se prestaba a que yo hiciera ese tipo de combate, al final el boxeador va a durar más si cuida más los golpes, que esté más sano y protegido para el siguiente combate, esta pelea no teníamos nada qué ganar y sí mucho que perder’, consideró.



’Nuestro objetivo es llegar al Campeonato Mundial lo más sano posible, lo más conservado, la carrera de boxeador es corta entonces no vamos arriesgar en una pelea que no tenemos nada que ganar, que está más en riesgo lo físico; salimos con la mano en alto es lo que me interesa’, agregó el púgil.



En lo que respecta a su futuro deportivo, Juan Pablo busca una pelea para los primeros meses del siguiente año para continuar con su carrera deportiva hasta llegar a ser campeón del mundo.



Acerca de su preparación, el pugilista detalló que durante la pandemia se concentró en su municipio Villa del Carbón, luego de que los gimnasios fueron cerrados debido a la contingencia sanitaria, pero que a él le sirvió mucho este espacio para concentrarse aún más en compañía de su familia que, de manera profesional, se encargan de los aspectos deportivos.



’Mantenernos en un estado óptimo psicológico y físico fue difícil, cerraron todos los gimnasios en la Ciudad de México y me fui a Villa de Carbón para continuar con mi entrenamiento; fue un año inactivo, pero seguimos entrenando y fue un regreso al ring un poco complicado por la pandemia, pero tuvimos la inteligencia de adaptarnos’, comentó.



Finalmente, el boxeador indicó que seguirá entrenando en Villa del Carbón y que no descarta la posibilidad de concentrarse en el Centro Ceremonial Otomí donde ya estuvo anteriormente concentrado y con muy buenos dividendos para su aspecto físico.