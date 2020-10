Juan Pablo quiere ganar el Premio Estatal del Deporte 2020

Reconoce el apoyo del Estado de México en su carrera deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, 28 de octubre de 2020. El para-atleta mexiquense Juan Pablo Cervantes García expresó que es un gran honor ser ganador del Premio Estatal de Deporte Edoméx 2020 y declaró que está feliz porque es la primera vez que obtiene un galardón tan importante por parte de la entidad mexiquense.



El deportista se hizo merecedor a este reconocimiento gracias a una destacada temporada del año pasado, en el que se adjudicó dos medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos 2019, una en los 100 metros, donde además impuso récord continental en los 400 metros, de la clasificación T54, además de la presea de bronce en el Campeonato Mundial de Para-atletismo, en Dubái.



’Me siento muy contento, muy agradecido con la vida, con Dios, con el universo, de que por fin pude ganar, porque es la primera vez que obtengo un premio de esta magnitud, en el momento que me lo notificaron, la verdad que fue algo que recorrió mi cuerpo, fue muy emocionante esa noticia, para mí es un orgullo representar al Estado de México y más que nada que sirva de motivación para las nuevas generaciones’, declaró el deportista mexiquense.



Juan Pablo reconoció que este premio llega en un muy buen momento, en el que tras cambios sustanciales en su vida deportiva y personal logró reconstruirse, luego de que el ciclo olímpico anterior no tuvo los resultados deseados.



’Tuvo que ver mucho la disciplina, cuando yo estaba para encarar el selectivo rumbo a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, pasaba por un momento personal muy fuerte, lo puedo decir así sin miedo a las críticas, también tuvo que ver mucho el entrenador, porque en ese entonces tenía otro y no me gustó mucho el tipo de trabajo de esta persona y súmale que en mi vida personal tenía un pequeño tropiezo’, recordó Cervantes García.



El corredor consideró que los triunfos que lo llevaron a obtener el Premio Estatal del Deporte 2020 llegaron en el momento indicado y esto gracias al esfuerzo de muchas personas, en el que destacó a su entrenador Martín Velasco, que aseguró ha contribuido en un 50 por ciento a este logro.



’Para este ciclo mi vida cambió, me uní más a mis compañeros, me uní más a los integrantes de mi Equipo Katusha, me daban muchos consejos y todo esto es también un logro de ellos, de mi entrenador, de mi familia, de mi pareja, todo es un componente, para lo que ahora es Juan Pablo’, agregó el atleta.



’También mencionar el apoyo que nos ha dado el Gobierno del Estado de México, también son parte de mi equipo multidisciplinario y agradecer a la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas, que siempre me han seguido la línea, todo eso influye en Juan Pablo para ahora venir reforzado y echarle ganas’, puntualizó el deportista mexiquense.



Finalmente, aseguró que este Premio estatal lo motiva para continuar su camino rumbo a Tokio, donde su objetivo además de participar, es pelear por las medallas y a pesar de las dificultades que implica entrenar en esta época determinó que está comprometido.