Juan Rodolfo Sánchez envía a granaderos y verificadores a reprimir a comerciantes

*Ellos, una de las clases más lastimada a causa del trágico escenario que se vive en el país







Toluca, México.- De viva voz comerciantes de Toluca expresan como el gobierno municipal que encabeza el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez ha encaminado una serie de atropellos e injusticias al retirar y menospreciar a personas de viven del comercio informal; denunciaron que en los últimos días y pese al ambiente de epidemia, cuarentena o emergencia sanitaria mediante el uso de la fuerza pública ha reprimido y agredido a cientos de familias que dependen de dicha actividad económica, las cuales se encuentran muy preocupadas por las bajas ventas, derivado al Covid-19, pero más por la insensibilidad de Sánchez Gómez que no les permite trabajar en este trágico escenario.



La suspensión de labores por la pandemia no solo ha sido el único problema que afecta a la economía de los vendedores pertenecientes a la capital mexiquense, lo que más les ha pegado es el decomiso y las fuertes represiones por parte de pseudo inspectores y por comandos de policías armados, que llegan sin previo aviso y con uso de la fuerza pública arrebatando las mercancías y golpean sin importar que haya niños, mujeres y personas de la tercera edad.



Angélica Gasca Dávila, líder antorchista de comerciantes del Valle de Toluca indicó que desde el inicio de la administración de Sánchez Gómez, éste ha usado a la policía municipal para agredirlos y decomisarlos. ’Los policías tienen como única función pública, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz social, sin embargo, el edil de Toluca ha hecho todo lo contrario ya que sus verificadores (golpeadores), como los conocemos los comerciantes, nos han amenazado y violentado como si fuéramos los peores delincuentes’.



La pregunta es, cómo vamos a sobrevivir y enfrentar los pobres que nos dedicamos al comercio ante esta contingencia y ante la falta de respeto por parte del gobierno de Juan Rodolfo, la actividad que muchas familias ejercemos para llevar el pan a nuestras mesas, señaló, la líder social.



Ante esta situación y estos tiempos difíciles, los comerciantes adheridos al Movimiento Antorchista del Valle de Toluca hacen un llamado al mandatario municipal para que se sensibilice y cesen las represiones y decomisos en su contra ya que de empeorar la situación del Covid 19 afectará aún más su economía, pues al no contar con un trabajo fijo, su situación y las de todas sus familias se agravará.